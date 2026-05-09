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Folientest am Ultraschallreiniger – einfache Funktionsprüfung

Folientest am Ultraschallreiniger: Einfache Funktionsprüfung zur schnellen Kontrolle der Ultraschallleistung. Regelmäßig durchgeführt erkennt er frühzeitig Leistungsverlust und sichert optimale Reinigungsergebnisse.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Folientest am Ultraschallreiniger – einfache Funktionsprüfung

Ein Ultraschallreiniger ist ein präzises Reinigungsgerät, das in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt wird – von Laboren über Werkstätten bis hin zu medizinischen Einrichtungen. Damit Sie sicher sein können, dass Ihr Gerät zuverlässig arbeitet, empfiehlt sich die regelmäßige Durchführung des sogenannten Folientests. Dieses einfache Verfahren zeigt schnell und zuverlässig, ob die Ultraschallleistung des Bades korrekt funktioniert.

Warum ein Folientest wichtig ist

Die Leistung eines Ultraschallgeräts hängt von der gleichmäßigen Verteilung der Kavitation ab. Mit der Zeit oder durch Defekte kann es vorkommen, dass die Ultraschallwellen nicht mehr die gewünschte Intensität erreichen. Der Folientest hilft dabei, Funktionsstörungen frühzeitig zu erkennen – und zwar bei der ersten Inbetriebnahme und anschließend in regelmäßigen Abständen.

So führen Sie den Folientest durch

Wasser einfüllen: Befüllen Sie die Ultraschallwanne mit Wasser.

Entgasen: Lassen Sie das Wasser ca. 10 Minuten entgasen, damit die optimale Ultraschallleistung erzielt wird.

Folie vorbereiten: Schneiden Sie ein Stück haushaltsübliche Aluminiumfolie in der Größe der Wanne zu.

Beschallung starten: Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Folie in die Flüssigkeit. Nach etwa 1 Minute sollten sichtbare Veränderungen auftreten.

Folie prüfen: Nehmen Sie die Folie heraus, trocknen Sie sie vorsichtig ab und kontrollieren Sie auf Perforationen oder Lochbildung.

Ergebnisse vergleichen: Dokumentieren Sie die Folie mit Datum, Seriennummer des Geräts und Kürzel. Ein Vergleich mit früheren Tests zeigt, ob die Leistung konstant bleibt.

Reinigung: Spülen Sie die Ultraschallwanne nach dem Test gründlich aus und entfernen Sie alle Folienreste.

Was das Ergebnis aussagt

Klare Lochbildung oder Perforationen: Ihr Gerät arbeitet ordnungsgemäß.

Keine oder schwache Perforationen: Hier sollte eine Überprüfung durch den Fachservice erfolgen, um Schäden oder Leistungsverlust zu vermeiden.

So haben Sie jederzeit Gewissheit, dass Ihr Ultraschallbad effizient arbeitet.

Fazit

Der Folientest ist eine schnelle, kostengünstige und zuverlässige Methode, um die Funktionsfähigkeit Ihres Ultraschallreinigers zu überprüfen. Regelmäßig durchgeführt, schützt er vor Leistungseinbußen, verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgt dafür, dass Ihre Reinigungsprozesse jederzeit optimale Ergebnisse liefern.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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