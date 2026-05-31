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Erfolgreiches Hundetraining beginnt mit der richtigen Einstellung

Wie Erwartungen, kleine Erfolge und Freude über Fortschritte den gemeinsamen Weg mit dem Hund entscheidend beeinflussen

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Motivation spielt in der Hundeerziehung eine zentrale Rolle und ist oft der entscheidende Faktor für Erfolg oder Frust im Alltag. Hunde lassen sich in der Regel gut motivieren, sei es über Futter, Spiel oder gemeinsame Aufmerksamkeit. Beim Menschen sieht das oft anders aus, wie Hundeerziehungsberater Holger Schüler aus der Praxis berichtet.

Ein häufiger Motivationskiller sind zu hohe Erwartungen. Viele Halter:innen übersehen dabei kleine Fortschritte, obwohl genau diese entscheidend sind. Schon scheinbar kleine Schritte wie das kurze Alleinbleiben des Hundes oder ruhiges Verhalten in bestimmten Situationen sind wichtige Erfolge, die bewusst wahrgenommen werden sollten. Wer sich realistische Etappen setzt, bleibt motivierter und erlebt kontinuierliche Entwicklung statt Frustration.

Ebenso problematisch ist das Gegenteil: sich zu schnell zufriedenzugeben. Wenn Fortschritte nicht konsequent weitergeführt werden, entstehen Stillstand und Routine, die schnell langweilig werden können. Abwechslung und neue kleine Herausforderungen halten sowohl Hund als auch Mensch aktiv und engagiert.

Ein weiterer häufiger Motivationskiller ist das schlechte Gewissen. Zwischen Alltag, Arbeit und Familie bleibt oft weniger Zeit für Training als geplant. Das Gefühl, nicht genug getan zu haben, kann jedoch die Freude an der Erziehung stark mindern. Wichtig ist hier ein realistischer Blick auf den eigenen Alltag und der Fokus auf das, was bereits funktioniert.

Besonders effektiv sind kurze, regelmäßige Übungseinheiten. Schon wenige Minuten konzentriertes Training mehrmals am Tag führen oft zu besseren Ergebnissen als lange, unregelmäßige Einheiten. Der Hund lernt schneller, und das Gelernte kann sich in Ruhephasen besser festigen.

Am Ende ist die wichtigste Grundlage für erfolgreiche Erziehung die eigene Haltung. Ein entspannter, positiver Umgang, Geduld und auch ein Lächeln im richtigen Moment wirken oft stärker als jede Technik. Denn Motivation entsteht immer auf beiden Seiten – beim Menschen genauso wie beim Hund.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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