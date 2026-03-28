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Echtschmuck mit Ultraschall reinigen: Schonend, gründlich und strahlend sauber in wenigen Minuten

Ultraschall entfernt Hautfette, Staub und Ablagerungen selbst aus feinsten Rillen. Gold- und Silberschmuck erhält neuen Glanz – ganz ohne Kratzer oder aggressive Chemie. Ideal für die schnelle, hygienische Pflege zuhause.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Echtschmuck mit Ultraschall reinigen

Wer regelmäßig Echtschmuck trägt, kennt das Problem: Feiner Staub, Hautfette, Schweiß oder Umwelteinflüsse setzen sich auf Ringen, Ketten oder Armbändern ab. Mit der Zeit wirkt selbst hochwertiger Schmuck matt und verliert seinen Glanz. Statt zu chemischen Reinigern oder mühsamem Polieren zu greifen, bietet die Ultraschallreinigung eine besonders schonende, hygienische und zugleich effiziente Alternative.

Ultraschallbad für Schmuck, der aussieht wie neu

Die Reinigung von Echtschmuck im Ultraschallgerät ist unkompliziert und schnell. Anders als Hausmittel oder Bürsten, die Kratzer verursachen können, reinigt Ultraschall selbst feinste Vertiefungen und Rillen gründlich, ohne die Oberflächen zu beschädigen. So werden Schmutz und Ablagerungen zuverlässig gelöst – für strahlenden Glanz wie am ersten Tag.

Welche Schmuckstücke eignen sich für Ultraschall?

Geeignet: Ringe, Armbänder, Ketten und viele Schmuckstücke aus Gold oder Silber

Eingeschränkt geeignet: Schmuck mit fest eingefassten Edelsteinen (hier vorher prüfen, ob Ultraschall empfohlen wird)

Nicht geeignet: Schmuck mit Leder, Stoff, Perlen oder empfindlichen Steinen wie Smaragden oder Opalen

Wichtig: Platzieren Sie Schmuckstücke im Ultraschallbad immer mit etwas Abstand, damit sie sich nicht berühren und gegenseitig beschädigen.

So funktioniert die Reinigung

Gerät vorbereiten: Füllen Sie die Wanne des Ultraschallgeräts mit Wasser. Für ein besseres Ergebnis können Sie ein mildes Reinigungsmittel oder ein spezielles Schmuck-Reinigungskonzentrat hinzufügen.

Schmuck einsetzen: Legen Sie die Schmuckstücke in den Reinigungskorb. Achten Sie auf genügend Abstand zwischen den Teilen.

Reinigung starten: Je nach Größe und Verschmutzung reichen meist 3–5 Minuten aus.

Nachbereitung: Spülen Sie den Schmuck nach der Reinigung unter klarem Wasser ab und trocknen Sie ihn mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Vorteile der Ultraschallreinigung

Gründlich: Erreicht auch kleinste Vertiefungen und Rillen.

Schonend: Keine Kratzer oder Materialschäden durch manuelles Schrubben.

Zeitsparend: Sauber in wenigen Minuten.

Hygienisch: Entfernt auch unsichtbare Rückstände und Keime.

Fazit

Ein Ultraschallreiniger ist die ideale Lösung, um Echtschmuck gründlich und schonend zu reinigen. Mit wenig Aufwand bringen Sie Ihre Lieblingsstücke wieder zum Glänzen – ganz ohne aggressive Chemikalien oder mühsames Polieren. Wichtig ist, die richtige Auswahl der Schmuckstücke zu treffen und diese nach der Reinigung vorsichtig zu trocknen.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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