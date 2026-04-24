Anhänglichkeit oder Unsicherheit? Die Wahrheit hinter dem Verhalten deines Hundes

Ihr Hund läuft Ihnen ständig hinterher? Er folgt Ihnen auf Schritt und Tritt, lässt Sie kaum aus den Augen und kann schlecht allein bleiben? Dann ist Vorsicht geboten – denn das hat nicht automatisch etwas mit einer stabilen Bindung zu tun.



Bei Welpen ist dieses Verhalten meist normal und Teil des natürlichen Folgetriebs. Dieser lässt jedoch mit zunehmendem Alter nach. Zeigt ein erwachsener Hund weiterhin starkes Hinterherlaufen, deutet das häufig auf Unsicherheit hin. Ihm fehlt das Vertrauen in seine Umgebung und in die soziale Struktur – also die Sicherheit, dass alles in Ordnung ist und seine Bezugsperson die Führung übernimmt.



Ein Hund mit einer guten Bindung wirkt dagegen ausgeglichen und ruhig. Er muss nicht ständig kontrollieren, wo sich seine Menschen aufhalten. Phasen des Alleinseins nutzt er zur Erholung und zum Schlafen – was völlig normal ist, da Hunde deutlich mehr Ruhephasen benötigen als Menschen.



Sehr anhängliche Hunde hingegen finden oft kaum zur Ruhe. Sie folgen ständig, fordern Aufmerksamkeit ein und stehen dadurch dauerhaft unter Stress. Für sie bedeutet Alleinsein selten Entspannung, sondern eher Anspannung und Belastung.



Wichtig ist auch: Anhänglichkeit ist kein Garant für zuverlässiges Verhalten. Ein Hund, der stark klammert, hört nicht automatisch besser oder vertraut seinem Menschen in schwierigen Situationen. Im Gegenteil – es kann vorkommen, dass er sich unsicher oder sogar unkontrolliert verhält, etwa durch Weglaufen oder aggressives Verhalten.



Echte Bindung entsteht nicht durch Nähe allein, sondern durch Vertrauen und klare Strukturen. Diese sollten aktiv aufgebaut werden. Dazu gehören feste Regeln im Alltag, wie ein klar definierter Ruheplatz oder konsequentes Leinenlaufen.



Auch gemeinsame Aktivitäten stärken die Beziehung: Der Mensch sollte die Initiative übernehmen – beim Spielen, bei der Beschäftigung und auch bei Nähe wie Streicheleinheiten oder Fütterung. So entsteht Sicherheit im Alltag und damit die Grundlage für eine stabile, entspannte und verlässliche Bindung zwischen Mensch und Hund.





(lifePR) (