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Anhänglichkeit oder Unsicherheit? Die Wahrheit hinter dem Verhalten deines Hundes

Ständiges Hinterherlaufen wirkt oft wie starke Bindung – ist es aber nicht. Häufig steckt Unsicherheit dahinter, die zu Stress und fehlender Selbstständigkeit beim Hund führen kann.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Ihr Hund läuft Ihnen ständig hinterher? Er folgt Ihnen auf Schritt und Tritt, lässt Sie kaum aus den Augen und kann schlecht allein bleiben? Dann ist Vorsicht geboten – denn das hat nicht automatisch etwas mit einer stabilen Bindung zu tun.

Bei Welpen ist dieses Verhalten meist normal und Teil des natürlichen Folgetriebs. Dieser lässt jedoch mit zunehmendem Alter nach. Zeigt ein erwachsener Hund weiterhin starkes Hinterherlaufen, deutet das häufig auf Unsicherheit hin. Ihm fehlt das Vertrauen in seine Umgebung und in die soziale Struktur – also die Sicherheit, dass alles in Ordnung ist und seine Bezugsperson die Führung übernimmt.

Ein Hund mit einer guten Bindung wirkt dagegen ausgeglichen und ruhig. Er muss nicht ständig kontrollieren, wo sich seine Menschen aufhalten. Phasen des Alleinseins nutzt er zur Erholung und zum Schlafen – was völlig normal ist, da Hunde deutlich mehr Ruhephasen benötigen als Menschen.

Sehr anhängliche Hunde hingegen finden oft kaum zur Ruhe. Sie folgen ständig, fordern Aufmerksamkeit ein und stehen dadurch dauerhaft unter Stress. Für sie bedeutet Alleinsein selten Entspannung, sondern eher Anspannung und Belastung.

Wichtig ist auch: Anhänglichkeit ist kein Garant für zuverlässiges Verhalten. Ein Hund, der stark klammert, hört nicht automatisch besser oder vertraut seinem Menschen in schwierigen Situationen. Im Gegenteil – es kann vorkommen, dass er sich unsicher oder sogar unkontrolliert verhält, etwa durch Weglaufen oder aggressives Verhalten.

Echte Bindung entsteht nicht durch Nähe allein, sondern durch Vertrauen und klare Strukturen. Diese sollten aktiv aufgebaut werden. Dazu gehören feste Regeln im Alltag, wie ein klar definierter Ruheplatz oder konsequentes Leinenlaufen.

Auch gemeinsame Aktivitäten stärken die Beziehung: Der Mensch sollte die Initiative übernehmen – beim Spielen, bei der Beschäftigung und auch bei Nähe wie Streicheleinheiten oder Fütterung. So entsteht Sicherheit im Alltag und damit die Grundlage für eine stabile, entspannte und verlässliche Bindung zwischen Mensch und Hund.

 

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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