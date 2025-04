Presseeinladung: Else Kröner Fresenius Preis für Medizinische Forschung 2025 für RNA-Therapien bei Chorea Huntington

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) zeichnet damit Khvorovas bahnbrechende Arbeiten im Bereich RNA-basierter Therapien aus. Ihre Forschung trägt maßgeblich zur Entwicklung neuer Behandlungsansätze für genetische und neurodegenerative Erkrankungen wie Chorea Huntington bei. Mit 2,5 Millionen Euro ist der Else Kröner Fresenius Preis für Medizinische Forschung einer der weltweit höchstdotierten Forschungspreise.Wir laden Sie herzlich zur Festveranstaltung ein. Die Veranstaltung würdigt neben den Leistungen der Preisträgerin in diesem Jahr auch das beeindruckende Vermächtnis von Else Kröner.Anastasia Khvorova ist Professorin für RNA-Therapien an der US-amerikanischen UMass Chan Medical School. Dort leitet sie ein multidisziplinäres Forschungsteam, das Chemiker, Biologen, Pharmakologen und Bioinformatiker zusammenbringt. In ihrem Labor entwickelt und modifiziert sie RNA-Moleküle, um deren Wirkfähigkeit im menschlichen Körper zu verbessern. RNA-Therapien verwenden verschiedenste RNA-Moleküle, um Krankheiten auf molekularer Ebene zu bekämpfen. Diese innovativen Ansätze ermöglichen es, die Herstellung schädlicher Proteine zu unterbinden und die Produktion fehlender Proteine zu fördern.Khvorovas Arbeit konzentriert sich auf chemische Veränderungen, welche die Verfügbarkeit, Stabilität, Wirksamkeit und Spezifität dieser Medikamente verbessern. In der Praxis sind RNA-Moleküle in anderen Organen als der Leber oftmals nicht verfügbar. Khvorovas bisherige Forschung ermöglicht unter anderem, RNA-Therapeutika in andere Organe wie Gehirn, Muskel, Herz, Lunge und Plazenta zu bringen, damit sie dort ihre Wirkung entfalten können.Mit dem Preisgeld plant Khvorova die Entwicklung neuartiger RNA-Moleküle, die die Produktion von toxischen Proteinen im Gehirn verhindern können. Solche abnormalen Proteine werden mit Alterungsprozessen in Verbindung gebracht und sind die Ursache für viele neurodegenerative Erkrankungen wie die Huntington-Krankheit. Chorea Huntington ist eine seltene und tödlich verlaufende Erkrankung, die durch zunehmende Bewegungsstörungen mit Beeinträchtigung der Atmung, Bettlägerigkeit und Infektanfälligkeit charakterisiert ist. Die Symptome treten in der Regel zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf. Die Krankheit wird durch eine genetische Mutation ausgelöst, die autosomal dominant vererbt wird.Anastasia Khvorova hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Oligonukleotiden zu therapeutischen Zwecken. Nach ihrer akademischen Ausbildung in Moskau und Promotion im Jahr 1994 fand sie den Weg in die USA, wo sie seit 1995 an verschiedenen Universitäten forschte. Sie war zudem in leitender Funktion in der pharmazeutischen Industrie tätig, hält mehr als 150 Patente und ist Mitglied der National Academy of Inventors. Seit 2012 ist sie Professorin am „RNA Therapeutics Institute“ an der UMass Chan Medical School in Worcester, Massachusetts.Der Else Kröner Fresenius Preis für Medizinische Forschung wurde 2013 anlässlich des 25. Todestages von Else Kröner zum ersten Mal verliehen. Er zeichnet herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, deren Arbeiten bahnbrechende Erkenntnisse erwarten lassen. Der Preis ist mit 2,5 Millionen Euro dotiert – einer der höchstdotierten medizinischen Forschungsauszeichnungen weltweit.Weitere Informationen zum Preis und zur Preisträgerin finden Sie unter: www.ekfprize25.de In diesem Jahr ist die Preisverleihung eingebettet in die gemeinsame Feierlichkeit mit dem Fresenius-Konzern zum 100. Geburtstag der Stiftungsgründerin Else Kröner, deren herausragendes Engagement für die medizinische Forschung damit gewürdigt wird. Das Programm bietet neben der Preisverleihung auch Einblicke in das Leben und Wirken von Else Kröner.Als 21-jährige Ziehtochter von Dr. Eduard Fresenius übernahm sie nach seinem Tod die Leitung seines pharmazeutischen Unternehmens. Unter ihrer Führung entwickelte sich der einstige Kleinbetrieb zu einem international erfolgreichen Gesundheitskonzern, der heutigen Fresenius SE & Co. KGaA. Ihr Lebenswerk umfasst nicht nur den Aufbau des weltweit tätigen Unternehmens, sondern auch die Gründung der Else Kröner-Fresenius-Stiftung im Jahr 1983. Am 5. Juni 1988 starb Else Kröner überraschend. Damit ging testamentarisch ihr gesamtes Vermögen auf die Stiftung über.• Verleihung des mit 2,5 Millionen Euro dotierten Else Kröner Fresenius Preises für Medizinische Forschung 2025 im Bereich RNA-basierter Therapien an Prof. Dr. Anastasia Khvorova• Vortrag des Nobelpreisträgers Prof. Dr. Craig Mello über RNA-Therapien und die Preisträgerin• Rückblick auf Else Kröners Leben und ihr VermächtnisWir freuen uns darauf, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen, die die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Medizin vereint.EKFS-Website: https://ekfprize25.de Anastasia Khvorovas Website: https://www.umassmed.edu/khvorovalab/