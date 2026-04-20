Else Kröner-Fresenius-Stiftung stärkt Kindergesundheit in Malawi mit neuem Else Kröner Center

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) fördert den Aufbau des Else Kröner Center (EKC) for Global Child Health in Blantyre, Malawi, mit zwei Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren. Das Zentrum entsteht in Kooperation mit der Friede Springer Stiftungsprofessur für Globale Kindergesundheit der Universität Witten/Herdecke (UW/H) unter dem Dach der Paediatrics and Child Health Association (PACHA). Ziel der Förderung ist es, die Kindergesundheit in Malawi nicht nur durch einzelne Maßnahmen zu verbessern, sondern durch den Aufbau verlässlicher Strukturen, die Versorgung, Ausbildung und Forschung besser miteinander zu verbinden.



Nachhaltige Strukturen statt punktueller Einzelmaßnahmen

Malawi ist ein junges Land: Rund die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 18 Jahre. Gleichzeitig fehlt es im Gesundheitssystem vielerorts an Struktur, Koordination und Verlässlichkeit, was sich negativ auf die gesundheitliche Versorgung von Kindern auswirkt. Genau hier setzt das neue Else Kröner Center for Global Child Health an: Es soll bestehende Aktivitäten zur Kindergesundheit besser bündeln, Prioritäten setzen und die Qualität der Versorgung langfristig stärken.



Zwar gibt es bereits viele Projekte zur Kindergesundheit in Malawi, diese laufen jedoch häufig nebeneinanderher, sind zeitlich begrenzt und nur unzureichend miteinander verzahnt. Mit dem neuen Zentrum wird erstmals PACHAs Struktur gestärkt, die Maßnahmen zusammenführt und eine stärker abgestimmte Weiterentwicklung ermöglicht. In Zusammenarbeit mit dem malawischen Gesundheitsministerium und der Kamuzu University of Health Sciences (KUHeS) soll so ein nachhaltiges System für die Kindergesundheit entstehen.



Dr. Jochen Bitzer, zuständig für die humanitäre Förderung bei der EKFS, sagt: „Das EKC for Global Child Health bringt die richtigen Partner zusammen, stärkt lokale Expertise und schafft so die Grundlage für eine Versorgung, die Kinder langfristig erreicht.“



Partnerschaftlich aufgebaut, lokal verankert

„Das Zentrum ist als Koordinationsstelle, Denkfabrik und Ausbildungsplattform angelegt“, sagt Prof. Dr. Ralf Weigel, Inhaber der Friede Springer Stiftungsprofessur für Globale Kindergesundheit. Die Universität Witten/Herdecke bringt ihre wissenschaftliche und strukturelle Expertise ein, entwickelt gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort Fort- und Weiterbildungsprogramme, begleitet Forschungsprojekte und unterstützt den Aufbau nachhaltiger Organisationsstrukturen. Die Partner in Malawi bringen ihre Erfahrung aus der Versorgung unter realen Bedingungen ein – bei knappen Ressourcen und hoher Belastung.



Darüber hinaus übernimmt die Universität Witten/Herdecke eine zentrale Rolle im Projektmanagement. Sie soll dazu beitragen, dass die Fördermittel zielgerichtet eingesetzt und die Maßnahmen entlang eines klaren Arbeitsplans umgesetzt werden.



Ausbildung, Forschung und Versorgung gemeinsam stärken

In den kommenden Monaten soll das Zentrum personell aufgebaut und mit ersten Programmen starten. Der Fokus liegt dabei auf Ausbildung, Forschung und konkreten Verbesserungen in der Versorgung. Langfristig soll eine eigenständige Struktur entstehen, die zusätzliche Mittel einwirbt und sich zu einer zentralen Instanz für Kindergesundheit in Malawi entwickelt.



Mit der Förderung des EKC for Global Child Health unterstreicht die EKFS ihr Anliegen, im Bereich der humanitären Förderung nicht nur einzelne Projekte zu unterstützen, sondern auch nachhaltige Strukturen aufzubauen, die eine langfristige Verbesserung der medizinischen Versorgung ermöglichen.

(lifePR) (