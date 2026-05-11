ELN relauncht Händlerportal: KI-gestützte Prozesse und durchgängiger Verkaufsflow für den Autohandel

Mit dem neuen ELN-Portal stellt die ELN Systems GmbH ihre B2B-Fahrzeughandelsplattform auf ein neues technisches Fundament. Im Fokus stehen eine KI-optimierte Margenkalkulation, tagesaktuelle Händler-Deals, zentrale Kundenverwaltung und ein nahtloser Verkaufsprozess von der Anfrage bis zur verbindlichen Bestellung.



Der Autohandel muss heute schneller reagieren, wirtschaftlicher kalkulieren und Kunden digital verbindlicher begleiten. Mit dem Relaunch des ELN-Portals bündelt die ELN Systems GmbH zentrale Vertriebsprozesse künftig in einer modernen, deutlich schnelleren Benutzeroberfläche.



Das neue Portal versteht sich nicht mehr nur als Zugang zu Fahrzeugbeständen, sondern als zentrale Schaltstelle für den digitalen Fahrzeugvertrieb. Händler können Fahrzeuge suchen, Margen kalkulieren, Angebote erstellen, Kunden verwalten, Fahrzeugauswahlen versenden, Reaktionen live verfolgen und Bestellungen vorbereiten – alles innerhalb eines durchgängigen Workflows.



„Die Entwicklung des neuen Portals basiert auf der jahrelangen, erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren mehr als 800 Handelspartnern und einem technisch völlig neuen Fundament. Das neue ELN-Portal macht den Verkaufsalltag im Autohandel schneller, übersichtlicher und vertriebsfokussierter“, beschreibt Geschäftsführer Markus Hamacher die neue B2B-Plattform.



Vom Fahrzeugbestand zum geführten Verkaufsprozess



ELN verbindet freie Händler, Vertragshändler, Großhändler und Kooperationspartner in einem Autohandel-Netzwerk. Die Plattform ermöglicht Händlern den Zugriff auf umfangreiche Fahrzeugbestände und unterstützt sie dabei, Fahrzeuge ohne eigene Kapitalbindung zu vermarkten, auf der eigenen Website einzubinden und individuell zu kalkulieren. Mit dem Relaunch erweitert ELN diesen Ansatz konsequent: Die Plattform bildet den Verkaufsprozess entlang der Customer Journey ab – vom Erstkontakt über Fahrzeugsuche, Kundendaten, Fahrzeugpräsentation und Angebot bis zur verbindlichen Bestellung. So entsteht ein geschlossener Ablauf ohne Medienbrüche.



Gerade für Autohäuser und freie Händler ist das entscheidend: Im Tagesgeschäft zählt nicht allein der Zugriff auf passende Fahrzeuge, sondern die Fähigkeit, aus einer Anfrage schnell ein professionelles, kalkuliertes und verbindliches Angebot zu machen.



KI-gestützte Powerkalkulation für mehr Margenkontrolle



Ein zentrales Feature des neuen Portals ist die überarbeitete Powerkalkulation. Händler legen fest, welche Fahrzeuge sichtbar sind, mit welchen Aufschlägen gearbeitet wird und welche Regeln für den Online-Bestand gelten. Neu ist die deutlich vereinfachte, KI-optimierte Regelanlage. „Aus 60 Eingabefeldern wird ein Satz – für schnellere, klarere Margenkalkulation“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Fischer die Optimierung. Für Händler bedeutet das weniger Aufwand bei der Preislogik, mehr Transparenz über Angebote und Margen sowie eine bessere Steuerung des sichtbaren Fahrzeugbestands.



Margenentscheidungen werden damit nicht mehr zum zeitintensiven Administrationsprozess, sondern zu einem steuerbaren Vertriebsinstrument. Händler können schneller reagieren, ihre Preisstrategie konsistenter abbilden und individuelle Fahrzeugauswahlen wirtschaftlich sauber vorbereiten.



Schneller suchen, klarer steuern, verbindlicher verkaufen



Neben der Powerkalkulation setzt ELN beim Relaunch auf Geschwindigkeit und intuitive Bedienung. Schnellzugriffe, Dashboard-Kennzahlen und eine klarere Navigation führen direkt zu den wichtigsten Bereichen wie Fahrzeugsuche, Angebote, Kunden, Deals, Einbettung und Einstellungen.



Der neue Verkaufsflow reduziert typische Brüche im Händleralltag: Kundenkommunikation, Fahrzeugauswahl, Angebotserstellung und Abschluss laufen nicht mehr über verschiedene Tools, E-Mail-Verläufe oder manuelle Zwischenschritte, sondern werden im Portal zusammengeführt.



Besonders relevant ist die neue Angebots- und Bestellstrecke. Angebote lassen sich in wenigen Klicks professionell erstellen, per E-Mail oder Link versenden und durch Live-Tracking begleiten. Händler sehen, ob ein Kunde reagiert, welche Fahrzeuge Interesse erzeugen und wann der nächste Schritt im Verkauf sinnvoll ist. Das stärkt die Beratungsqualität und erhöht die Verbindlichkeit im Abschlussprozess.



Deals und Kundenverwaltung als zusätzliche Verkaufstreiber



Mit dem neuen Bereich „Deals“ überführt ELN bisherige Großhändleraktionen in ein strukturiertes Portal-Feature. Angebote von Großhändlern werden gebündelt, aufbereitet, filterbar gemacht und schneller nutzbar. Für Händler bedeutet das: Aktionsangebote verschwinden nicht mehr in E-Mail-Postfächern, sondern werden zu direkt verwertbaren Verkaufschancen.



Ergänzend sorgt die zentrale Kundenverwaltung dafür, dass Kundendaten, Fahrzeuginteressen und Angebotsaktivitäten entlang des gesamten Verkaufsprozesses verfügbar bleiben. Das schafft mehr Übersicht, verbessert die Anschlussfähigkeit im Team und macht Kundenkommunikation im digitalen Fahrzeugvertrieb professioneller.



Relaunch ohne Datenbruch



Für bestehende Händler wurde der Wechsel in das neue System bewusst niedrigschwellig angelegt. Das bestehende ELN-Konto inklusive Einbettung, Logos und Fahrzeugen wird automatisch übertragen. Händler müssen hierfür nichts manuell vorbereiten.



Mit dem neuen Portal positioniert ELN seine Plattform stärker als aktives Vertriebssystem für den automobilen Handel. Die Kombination aus virtuellem Fahrzeugbestand, KI-gestützter Kalkulation, schneller Suche, zentraler Kundenverwaltung, digitaler Angebotsstrecke und Deals-Funktion adressiert zentrale Herausforderungen im Markt: ohne hohe Kapitalbindung eine breite Fahrzeugauswahl anbieten, wirtschaftlich kalkulieren, schneller reagieren und Kunden digital professionell begleiten.



Das neue ELN-Portal verbindet diese Anforderungen in einem System – schneller, klarer und verkaufsstärker.

(lifePR) (