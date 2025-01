ELN Systems – Jahresstart mit Vollgas

Jüchen, 8. Januar 2025 – Die ELN Systems GmbH freut sich, ihren Führungskreis um einen weiteren Experten zu erweitern: Sebastian Fischer übernimmt ab sofort als geschäftsführender Gesellschafter Verantwortung im Unternehmen. Damit entsteht eine Doppelspitze, die ELN Systems gezielt für nachhaltiges Wachstum in der Automotive-Branche positionieren soll.Sebastian Fischer ist seit über zehn Jahren als Unternehmer und Berater im digitalen und automobilen Umfeld tätig. Unter anderem hat er mit Autengo bereits einen erfolgreichen DMS-Anbieter aufgebaut und verkauft. Seine Erfahrungen in Unternehmensführung, Produktentwicklung und digitaler Transformation machen ihn zur idealen Ergänzung für die ELN Systems GmbH.„Wir kennen Sebastian Fischer seit 2019 aus einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit und freuen uns, ihn jetzt als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen“, sagt Markus Hamacher, Geschäftsführer der ELN Systems GmbH. „Seine Branchenkenntnisse und seine unternehmerische Dynamik passen perfekt zu unserer Vision, die Digitalisierung im Automobilhandel weiter voranzutreiben.“Fischer selbst beschreibt sein Engagement als langfristig geplanten Schritt: „ELN Systems ist ein innovativer Partner für den Kfz-Handel und verbindet über 800 Händler auf seiner Plattform. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Markus Hamacher und dem gesamten Team neue Impulse zu setzen und unser Angebot für die Händler und Kooperationspartner weiter auszubauen.“Mit der neuen Doppelspitze unterstreicht ELN Systems ihre Wachstumsambitionen und zeigt sich entschlossen, als strategischer Partner des Kfz-Handels, auch künftig innovative Lösungen für den digitalen Fahrzeughandel zu liefern. Das erste digitale Highlight des Jahres erwartet KFZ-Betriebe bereits im Januar: Die Premiere von ASPHALTGESPRÄCHE - der unabhängige Automobil-Talk.Speziell auf die aktuellen Bedürfnisse von KFZ-Betrieben, nach Lösungen und wichtigen Praxisimpulsen in stürmischen Zeiten, zielt das neue LIVE-Format von ELN ab: Der erste unabhängige Automobil-Talk startet am 23. Januar 2025 um 11:00 Uhr.Dieses innovative Online-Live-Format richtet sich an all jene Händler und Branchenkenner, die an authentischen Best Practice-Lösungen aus dem Kfz-Handel interessiert sind. Präsentiert von den Autohaus-Optimierern und moderiert von Felix Altmann, Journalist und Branchenkenner, lädt ELN in der ersten Folge KFZ-Händler ein, die den Sprung ins kalte Wasser und weg vom Hersteller bereits erfolgreich gewagt haben. Sie erzählen im Interview von Ihren Erfahrungen und Hürden. Ehrlich, offen und vor allem LIVE! Die Teilnehmer können anschließend - ebenfalls live - Fragen stellen und sich mit besten, neuen Impulsen für den eigenen Betrieb versorgen.Bereits jetzt können sich Interessierte für die Teilnahme unter folgendem Link kostenlos anmelden.