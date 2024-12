Travestie - frisch, frech, fröhlich, munter, heiter, lustig, spannend, abwechslungsreich, erfolgreich

ist ein Travestiekünstler vom fernen Planeten „Travestiezia“, der viele Galaxien von der Erde entfernt ist. Ihre Kindheit hat sie auf ihrem Heimatplaneten verbracht. Mit jungen Jahren begab sie sich dann auf den Weg zur Erde, wo sie als erstes in Deutschland, in der Weltstadt Hamburg gelandet ist. Dort angekommen, musstesich erst einmal zurechtfinden und sich in der völlig neuen Welt von Entertainment, Party und Show durchschlagen.Schnell merkte, dass ihre Person vom fernen Planeten sehr gefragt ist. Sie begann, sich zu informieren, wie ihre vorausgeeilten Mitstreiterinnen sich in den Theatern der Erde bewiesen.stieg mit in das Showbiz ein und zeigte schnell ihr Können auf unzähligen Bühnen der Travestieshow. Heute istmit ihrer Kunstfigur ein gern gesehener Künstler in vielen Shows. Sie ist um die Welt gereist und zählt heute mit zu den hochkarätigen Künstlern in der Travestiebranche.Möchten auch Sie die Verwandlung vonlive erleben?Hier können Sieund einige ihrer namhaften Kollegin live und in voller Farbe erleben:Beginn: 20.00 UhrTickethotline: +49 (0) 203 - 26464 Ticketlink: Tickets für Miss Starlight in DUISBURG-RHEINHAUSEN (eventim.de)