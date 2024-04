Michl Müller- Verrückt nach Müller

Michl Müller, der König des Lachens und selbsternannte „Dreggsagg“ aus der Rhön, besucht am Fr., 26.04.24 das „Illertal-Forum Bürgerhaus in Senden und präsentiert einen mitreißenden, authentischen Kabarett- und Comedy-Abend.Mit seinem unnachahmlichen Charme, seiner schlagfertigen Art und seinem unverwechselbaren fränkischen Dialekt verspricht der Comedian erneut für beste Unterhaltung zu sorgen.Michl ist bekannt für seinen einzigartigen Stil, der eine perfekte Mischung aus bissigem Witz, cleveren Pointen und einer gehörigen Portion Selbstironie ist. Mit seinem unverkennbaren und seinem scharfen Verstand bringt er das Publikum zum Lachen wie kein anderer.Ob bei seinen Stand-up-Auftritten, in TV-Shows oder bei Live-Events - Michl Müller begeistert mit seiner unnachahmlichen Art und seinem unvergleichlichen Humor.Der Comedian hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen Comedypreis und den Bayerischen Kabarettpreis.Mit seinem aktuellen Programm „Verrückt nach Müller“ begeistert er die Zuschauer deutschlandweit. Seine Auftritte sind gefüllt mit spritzigen Anekdoten, skurrilen Beobachtungen des Alltags und humorvollen Einblicken in seine ganz persönliche Welt.Und wenn er dann auch noch seine herrlich schrägen Lieder anstimmt, dann gibt es sowieso kein Halten mehr.Also, nicht verrückt machen lassen, sondern selbst verrückt sein, am Allerbesten"Verrückt nach Müller". Sichern Sie sich schon jetzt Tickets ab 39,90 € bei freier Platzwahl.Einlass: 19.00 UhrBeginn: 20.00 UhrVVK: Bücherwelt Hauptstraße 17 Tel. 07307-955445, www.reservix.de www.eventim.de sowie an allen bek. VVKstellen.