Michael Hirte & Freunde

Ein musikalischer und einmaliger Leckerbissen für alle Musikfans findet amin derinstatt.– Frank Cordes und Hansi Süssenbach,undbieten ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis, das die Herzen der Zuhörer gleich viel höherschlagen lassen lässt.Seit seinem Durchbruch 2008 sorgt Publikumslieblingmit seiner Mundharmonika immer wieder für Gänsehaut. Seine Musik ist geprägt von einer tiefen Emotionalität. Egal, ob er bekannte Klassiker oder eigene Kompositionen spielt, seine Musik berührt einfach die Herzen der Menschen.Ein besonderer Höhepunkt ist auch der Auftritt des Lokalmatadors,, der mit seiner tiefen Bassstimme immer wieder die Herzen der Menschen sehr berührt und mit seiner Interpretation von bekannten Liedern wie “Lili Marleen” oder “Ave Maria” für Standing Ovations sorgt. Er gilt als einer der wenigen Sänger, der die Musik seines großen Vorbildesweiterführt.Zu den Gästen gehören auch, extra aus Baden-Württemberg angereist, bestehend aus dem kraftvollen Sänger, einen ehemaligen Schlagerpiloten, sowie seinen Kumpel und Freund, einen harmonischen Sänger sowie hervorragenden Gitarrist. Sie sind ein eingespieltes, sehr charmantes und musikalisches Duo und kreieren gemeinsam ein einzigartiges Klangerlebnis.Und nicht zu vergessen, der neue Star am Schlagerhimmel, eine herausragende Sängerin und Moderatorin bei Antenne Thüringen. Ihre einzigartige Stimme und ihre mitreißende Ausstrahlung machen sie zu einer wahren Künstlerin, die in der Musik- und Radiowelt einen bleibenden Eindruck hinterlässt.Abgerundet wird dieses abwechslungsreiche Programm durch Comedyfrau. Mit seinem Spitzenhumor sorgt die Landfrau Nr. 1– das Urgestein aus Thüringen - für unvergessliche Gänsehautmomente. Mit ihrer schrillen Stimme und ihren übertriebenen Gesten bringt er klein und groß regelmäßig zum Lachen, Zeit zum Ausruhen bleibt hier eher wenig.Genießen Sie dieses wunderschöne und harmonische Konzert der Extraklasse und sichern sich schon jetzt Ihre Tickets ab 45,90 €.Einlass: 15.00 Uhr Beginn: 16.00 UhrVVK: Touristinfo - Auer Gasse 6-8 - Tel. 03683- 667 500 und an allen bek. VVKstellensowie unter www.ticketshop-thueringen.de - Tel. 0361-2275227,