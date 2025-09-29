Freie Presse Chemnitz präsentiert: Die PALDAUER - Weihnachten wie im Märchen 2025
Den PALDAUERN sagt man auch „Europas beste Weihnachtsshow“ nach. Modern * Stilvoll * legendär und professionell* das sind nur einige der Eigenschaften dieses wunderschönen Konzerts.
Erleben Sie eine weihnachtliche Traumwelt mit einer exklusiven Bühnenkulisse sowie perfekt abgestimmte Lichteffekte
„Weihnachten wie im Märchen 2025“
Unter diesem Motto steht die gesamte Show, die mit unglaublich viel Liebe und Herzblut der PALDAUER jedes Jahr neu vorbereitet wird. Das Konzert ist eine Mischung aus den bekanntesten und schönsten traditionellen Weihnachtsliedern, internationalen Christmas-Songs, vielen musikalischen Überraschungen und als Höhepunkt die traumhaft schönen Weihnachtslieder der PALDAUER.
Besinnen Sie sich auf Weihnachten und genießen Sie drei Stunden Weihnachtszauber, nach dem sich jeder sehnt – dieses Konzert sollte man sich unbedingt gönnen!
DIE PALDAUER WEIHNACHTSSHOW – die ideale Geschenkidee für Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Überzeugen Sie sich selbst.
Das Konzert ist so einzigartig gut, dass es weit über den Grenzen hinaus bekannt und sehr beliebt ist. Das PALDAUER Weihnachtskonzert bleibt einfach unantastbar.
Einfach das Original. Oft kopiert, aber nicht erreicht!
Karten gibt es bereits ab 57,90 € und sind auch an der Tageskasse ab 15.00 Uhr erhältlich.
Neue Welt – Ballhaus Zwickau
So., 28.12.2025
Einlass: 15.00 Uhr Beginn: 16.00 Uhr
VVK: Neue Welt Tel. 0375-2713260, Ticketshop Globus, Touristinfo Zwickau sowie in allen Freie-Presse-Shops in Ihrer Nähe erhältlich. www.eventim.de