„Die großartige Travestieshow 2024“

Lassen Sie sich vonund ihren bezaubernden Kolleginnen entführen ins Universum der Travestie aminsnachBegeben Sie sich auf eine einzigartige Reise in eine andere Welt und lassen Sie sich begeistern von einer grandiosen Bühnenshow mit internationalen Travestiestars aus den bekanntesten Cabarets.Es erwartet Sie eine Revue der Extraklasse mit atemberaubenden Kostümen, frech, frivol und pikant. Eine Mischung aus Comedy, Gesang, Tanz, Parodie und Show.Wir bieten Ihnen die perfekte Illusion und 100% Lachmuskelkatergarantie!In dieser absolut neu gestalteten Revue jagt ein Highlight gleich das Nächste. Lassen Sie sich mitreißen von dieser rasanten und imposanten Show. Erleben Sie mitdie Frauentagsshow neu mit Entertainment pur.Wir bieten Ihnen einen unvergesslichen Abend im Universum der Travestie. Kommen, Spaß haben und die Lachmuskeln nicht vergessen einzupacken!!Karten gibt es bereits ab 39,90 € an Tischen.Beginn: 19.00 Uhr Einlass: 18.00 UhrVVK: Touristinfo auf der Creuzburg Tel. 036926 - 98047, Ticketshop Thüringen Tel. 0361 - 2275227 sowie an allen bek. VVKstellen. www.ticketshop-thueringen.de