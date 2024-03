„Die großartige Travestieshow 2024“

Lassen Sie sich von Miss Starlight und ihren bezaubernden Kolleginnen entführen ins Universum der Travestie-Gala am Sa., 19.10.24 in die Stadthalle nach Cottbus.Begeben Sie sich auf eine einzigartige Reise in eine andere Welt und lassen Sie sich begeistern von einer grandiosen Bühnenshow mit internationalen Travestiestars aus den bekanntesten Cabarets.Es erwartet Sie eine Revue der Extraklasse mit atemberaubenden Kostümen, frech, frivol und pikant. Eine Mischung aus Comedy, Gesang, Tanz, Parodie und Show.Wir bieten Ihnen die perfekte Illusion und 100% Lachmuskelkatergarantie!In dieser absolut neu gestalteten Revue jagt ein Highlight gleich das Nächste. Lassen Sie sich mitreißen von dieser rasanten und imposanten Show.Als Stargast hat sich Miss Starlight DIE Stimme der Travestie geholt: JOY PETERS – ein Ausnahmekünstler. Mit seinem einzigartigen Talent und seiner mitreißenden Persönlichkeit nimmt er das Publikum sofort in seinen Bann. Er begeistert mit einer außergewöhnlichen Kombination aus musikalischem Können und glamouröser Showperformance. Joy Peters musikalisches Repertoire umfasst eine breite Palette von Genres, darunter Pop, Rock, R&B und Disco. Er versteht es meisterhaft, diese Stile zu vereinen und einen einzigartigen Sound zu kreieren. Seine Stimme ist kraftvoll, facettenreich und berührend zugleich. Doch Joy ist nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch ein sehr brillanter Travestiekünstler mit Glamour.Erleben Sie mit Miss Starlight & Ensemble die Travestieshow neu mit Entertainment pur. Wir bieten Ihnen einen unvergesslichen Abend im Universum der Travestie.Kommen, Spaß haben und die Lachmuskeln nicht vergessen einzupacken!!Karten gibt es bereits ab 35,99 €.Einlass: 19.00 Uhr Beginn: 20.00 UhrVVK: Cottbus Service Tel. 0355-7542444, Lausitzer Rundschau HotlineTel. 0355-481555, Wochenkurier, SZ sowie an allen bek. VVKstellen.