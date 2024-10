Die Paldauer - Weihnachten wie im Märchen 2024

Jedes Jahr im Winter verwöhnen uns diemit ihren wundervollen Weihnachtskonzerten. Diese sind bereits sehr populär und überaus gefragt. Immer wieder warten die Fans mit Spannung aufdiese jährliche neue Weihnachtsshow. Dennbringen jedes JAHR mit ihren Shows ganz viel Wärme in die kalten Monate. Da wird aufwändig mit LED-Leinwänden und sehr viel spektakulären Lichteffekten gearbeitet, denn sie sorgen hiermit für eine märchenhafte und heimeliche Stmmung.zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schlagerbands in ganz Europa! Mit ihren eigenen Ideen und einzigartigen Bühnenshows waren sie immerVorreiter in der Branche. Dabei sindsich selbst und ihren Fans immer treu geblieben. Über 40 Jahre Erfolg sind kein Zufall!Genießen Sie die Konzerte und lassen Ihre Alltagssorgen zuhause.muss man unbedingt live erleben, denn sie sind mehr als eine Schlagerband. Lassen Sie sich überraschen!SonntagNeue Tonhalle D - 78050Beginn: 18.00 Uhr Ticketholtine: +49 (0) 7423 78790Ticketlink: Die Paldauer Tickets - alle Termine auf einen Blick - Karten online bestellen - Reservix - dein Ticketportal Donnerstag,Max-Reger-Halle D - 92637Beginn: 18.00 Uhr Tickethotline: +49 (0) 961 - 85550Ticketlink:Vogtlandhalle D- 07973Beginn: 16.00 Uhr Tickethotline: +49 (0) 3661 - 62280Ticketlink: https://www.reservix.de/tickets-die-paldauer-live-und-hautnah-oesterreichs-schlagerband-nr-1-in-hoechenschwand-haus-des-gastes-am-25-10-2024/e2142495 Die Show verspricht eine stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre. Dazu kann man auch tanzen, da auch weltliche Lieder DER PALDAUER gespielt werden - besonders ihre neuen Hits sowie auch die Lieder, die sie zum Erfolg geführt haben. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst..