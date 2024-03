Die PALDAUER - Weihnachten wie im Märchen 2024

– die erfolgreichste Schlagerband aus Österreich, präsentieren ihre einzigartige Weihnachtsshow in der. Ihre liebevoll gestaltetes Konzertist legendär und einzigartig faszinierend zugleich. Dieses Jahr werden sie amin der Vogtlandhalle zu Gast sein.Diesind bekannt für ihre moderne, stilvolle und professionelle Darbietung. Ihre Weihnachtsshow ist eine Mischung aus den schönsten traditionellen Weihnachtsliedern, internationalen Christmas-Songs und vielen, vielen mehr. Die Bühnenkulisse ist sehr exklusiv gestaltet, begleitet von perfekt abgestimmten Lichteffekten. Unter dem Mottoversprechen sie ein unvergessliches Konzerterlebnis, das jedes Jahr mit viel Liebe und Herzblut neu geplant und vorbereitet wird.Wenn Sie die festliche Atmosphäre und die einzigartige Weihnachtsstimmung genießen möchten, sollten Sie sich diese großartige Show nicht entgehen lassen!Das Konzert ist so einzigartig gut, dass es weit über den Grenzen hinaus bekannt und sehr beliebt ist. DasWeihnachtskonzert bleibt einfach unantastbar.Einfach das Original. Oft kopiert, aber nicht erreicht!Karten gibt es bereits ab 54,90 €. Ein super schönes Geschenk für Ihre Lieben bzw. man gönnt sich auch selbst diese kurzweilige und harmonische Show.Einlass: 15.00 UhrVogtlandhalle Tel. 03661-62880, in allen Freie-Presse-Shops in Ihrer Nähe erhältlich, Ticketshop Thüringen Tel. 0361-2275227. www.eventim.de