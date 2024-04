„DIE PALDAUER“ - „Erfolgreichste Schlagerband der Gegenwart“

Die Schlagergruppeaus der Steiermark werden amim Rahmen ihrer Solo-Tournee wieder nach langen Jahren in dergastieren.Viele ihrer Fans freuen sich bereits jetzt schon darauf, knappe 3 Stunden wieder die schönsten Melodien aus der Erfolgsgeschichte derzu hören. Mit dem Evergreen „Tanz mit mir Corina“ hat es begonnen. Es folgte der Megahit „Düsseldorfer Girl“, und viele, viele mehr. „Jekyll & Hyde“, „3000 Jahre“ sowie der ganz aktuelle Titel „Bis ans Ende der Welt“ sind in der Zwischenzeit richtige Ohrwürmer geworden und in den Charts mit ganz vorne.Doch nicht nur die vielen Hits sondern auch die perfekte Bühnenpräsentation und die unvergessenen großartigen Live-Auftritte sind das Markenzeichen der. Deshalb ist es auch verständlich, wenn zu den Konzerten die treuen Fans aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland anreisen.Die- Schlagerfreunde halten sich nicht lange auf den Stühlen. Sie singen und tanzen zu den wunderschönen Melodien und lassen ihren Gefühlen freien Lauf.Vergessen Sie Ihre Alltags- und derzeitigen Pandemiesorgen und genießen Sie die exklusive „- Schlager Stimmung“ auf musikalisch sehr hohem Niveau.und- ein Konzert zum Mitsingen und Tanzen für Jedermann.Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Karte im Vorverkauf für dieses einmalige Musik-Ereignis. Karten gibt es bereits ab 44,90 €.Einlass: 15.00 Uhr Beginn: 16.00 UhrVVK: Börse Coswig Tel. 03523 - 700186, sowie an allen bek. VVK-Stellen. www.eventim.de