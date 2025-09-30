„DIE PALDAUER“ - Die Band mit Herzlichkeit – Bis ans Ende der Welt
Nun ist es wieder soweit: Die PALDAUER kommen 2026 im Rahmen ihrer Tournee im deutschsprachigen Raum in ausgewählte Orte nach Deutschland.
DIE PALDAUER sind sich selbst und ihren Fans immer treu geblieben – keine Starallüren, keine Überheblichkeiten! Über 40 Jahre Erfolg sind daher kein Zufall! Im Zeitalter, in dem nur mehr Gigantismus zählt, und jeder Künstler den anderen mit noch mehr Lichteffekten und Aufwand übertrumpfen möchte, bieten DIE PALDAUER ein außergewöhnliches Konzert, bei dem wieder die Lieder und die Künstler im Vordergrund stehen – genauso wie sich das die wahren Schlagerfans wünschen.
Genießen Sie die Lieder wie „Tanz mit mir Corina“, „Ich muss dich wiedersehen“, „Hand aufs Herz‘‘ bis hin zum aktuellen Hit ,,Bis ans Ende der Welt‘‘ und natürlich einige außergewöhnliche musikalische Überraschungen in einer einzigartigen rundum herzlich familiären Atmosphäre.
Keine Effekthascherei, sondern nur pure Musik im einzigartigen PALDAUER-Sound.
DIE PALDAUER, man muss sie unbedingt live erleben, denn sie sind mehr als eine Schlagerband. Lassen Sie sich überraschen! Ihre Konzerte sind ein absolutes Muss für jeden Schlagerfan – absolut genial und authentisch. Es darf hier auch getanzt werden.
Da geht keiner betrübt nach Hause - im Gegenteil. Die meisten Fans warten und fiebern bereits auf das nächste Konzert hin. Bandleader Franz Griesbacher führt wie immer gekonnt und mit Witz durch den kurzweiligen Abend.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich anstecken von diesem großartigen Flair. Vergessen Sie Ihre Alltagssorgen, genießen Sie die exklusive „PALDAUER - Schlager Stimmung“ auf musikalisch sehr hohem Niveau! Eine neue und grandiose Show.
Sichern Sie sich jetzt bereits Ihre Karte im Vorverkauf für dieses einmalige Musik-Ereignis.
Karten gibt es an allen VVKstellen sowie unter www.reservix.de, www.eventim.de, ´ www.okticket.de, www.nt-ticket.de