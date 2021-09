Mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz die Zukunft gestalten

elka engagiert sich seit vielen Jahren für die Themen Wohngesundheit, Emissionsreduzierung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen arbeitet seit 115 Jahren mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz und hat seit jeher eine enge Verbundenheit zur Natur.

In einer einzigartigen und vorbildlichen Werschöpfungskette wird das eingesetzte Rundholz zu sinnvollen Holzprodukten für die Bauindustrie verarbeitet.



Bereits im April 2021 wurden mit der innovativen esb-Produktlinie von elka die ersten Holzwerkstoffplatten im deutschen Markt als klimaneutral zertifiziert. Nachwachsende und CO 2 -neutrale Baustoffe helfen die fossilen und mineralischen Ressourcen zu schonen und das verbaute Holz bindet bereits aufgenommenes CO 2 langfristig.



Nach den einzelnen elka-Produkten folgte die aufwendige CO 2 -Zertifizierung des Gesamtunternehmens mittels einer detaillierten CO 2 -Ökobilanz. Damit verfolgt elka konsequent den Weg der Reduktion des Corporate-Carbon-Footprint (CCF) und der Transparenz über die gesamte Produktions- und Lieferkette. Zusammenfassend wurden bei der Gesamtherstellung von 1m³ elka-Holzprodukten 0,021 to CO 2 ermittelt.



Derzeit unvermeidbare CO 2 -Emissionen wurden durch gezielte Förderung klimafreundlicher Projekte kompensiert. Die Ergebnisse sind letztlich die Grundlage Minderungspotenziale zu identifizieren und betriebliche Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion in der Herstellung zukünftig einzuplanen.



Den verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Holz weist elka durch entsprechende Zertifizierungen seiner Produkte und Prozesse nach. Den Anspruch auf Nachhaltigkeit der elka-Produkte bestätigen bereits die Label-Zertifizierungen der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) für den Holzwerkstoffbereich. Die Verwendung von Holz aus nachhaltiger und umweltfreundlicher Forstwirtschaft wird z. B. durch PEFC und FSC-Zertifizierung nachgewiesen. Ein seit Jahren umfangreiches Energiemanagement - System ISO 50001 überwacht alle energierelevanten Prozesse des Unternehmens.



Nicht nur die betrieblichen Prozesse werden bei elka permanent optimiert sondern auch die Qualität der Arbeitsplätze. Für die Mitarbeiter wurde bereits in 2018 ein Gesundheitsmanagement-System etabliert, welches sich in der COVID-Zeit bewährt hat.

Mit dem konsequenten Engagement der CO 2 Zertifizierung als klimaneutrales Unternehmen unterstreicht elka einmal mehr das aktive Handeln einer nachhaltigen Holzbe- und -verarbeitung zum Wohle der gesellschaftlichen Entwicklungen.



Zitat Dr. Eckhart von Hirschhausen:



„Die Atmosphäre ist keine Dunstabzugshaube. Sie ist eine hauchdünne Schicht,

die unser Überleben sichert“

