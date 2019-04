Pressemitteilung BoxID: 748551 (Elektro Hunziker AG)

Warum Solarenergie?

Bei der Umwandlung von Sonnenstrahlen in elektrische Energie entstehen keine Abfälle, kein Lärm und keine Abgase.



Dies ist der Weg in eine saubere Zukunft mit gutem Gewissen. Die Fotovoltaik-Technik gilt als wichtigster Bestandteil der zukünftigen weltweiten Wachstumsraten von 30–50 %.



Mittlerweile hat die Fotovoltaik-Branche in der Schweiz eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung mit einem Jahresumsatz von rund 2 Milliarden CHF.



Erneuerbar ist wunderbar



Die einzig demokratische Energiequelle ist die Sonne. Sie liefert alle acht Minuten den jährlichen Gesamt-Weltenergiebedarf.



Unter diesem Gedanken wollen wir die Lebensqualität steigern ohne die nachfolgenden Generationen zu schaden.



Erzeugen und speichern Sie Ihren eigenen Strom



Wir bieten folgende individuelle Lösungen an:



– Analyse / Beratung / Planung

– Sicherheitsnachweise / Anmeldegesuche

– Installation Fotovoltaik-Anlage (Aufdach- sowie Indach-Anlagen)

– Speicherlösungen

– Wechselstromseitige Installation

– Spenglerarbeiten

– Gerüstbau

– Optimierung Eigenbedarf

Website Promotion

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (