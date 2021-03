starmix erschließt mit "puredico" Desinfektionsspender neues Marktsegment

Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum von ELECTROSTAR/starmix erschließt das Unternehmen mit seinem edel designten „puredico“ Desinfektionsspender, der sich sowohl für Hotels und Büros als auch für öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser oder Verkaufsgeschäfte eignet, eine ganz neue Produktsparte und trifft damit den Nerv der Zeit. Denn ob im Büro, am Supermarkteingang oder in öffentlichen Waschräumen – überall wird derzeit Desinfektionsmittel bereitgestellt, um die notwendige Hygiene zu garantieren.



Der neue, moderne Desinfektionsspender aus veredeltem Aluminium in höchster Verarbeitungsqualität glänzt nicht nur mit seinem Design, sowohl in Schwarz als auch in Champagne, sondern auch mit seiner hohen Funktionalität. Ganz in schwäbischer Tradition kann der Apparat designed and made in Germany „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, indem er nicht nur freistehend am Eingang aufgestellt, sondern im Handumdrehen zum Tischgerät umfunktioniert werden kann. Dank der automatischen Sensoren-Steuerung lässt sich der Spender ganz ohne Anfassen betätigen. Das ist besonders wichtig, wenn es darum geht, die Verbreitung von Viren zu verhindern - je weniger Kontakt, desto besser. Eine praktische Schale komplettiert das durchdachte Design für den Fall, dass mal was daneben geht und vermeidet so, dass Desinfektionsmittel auf dem Boden landet. Sowohl Schale als auch das Gerät selbst sind einfach zu reinigen und genügen so höchsten Hygiene- und Qualitätsansprüchen.



Betrieben wird der Spender mit einfachen AA Batterien, die erst nach bis zu 25.000 Betätigungen ausgewechselt werden müssen. Bei einem Fassvermögen von einem Liter können mit dem wiederauffüllbaren Gel-Desinfektionsmittelbehälter 1000 Spendenzyklen durchgeführt werden. Dabei wirkt das speziell von starmix entwickelte Gel nicht nur viruzid und antibakteriell, sondern auch pflegend und spendet Feuchtigkeit durch Hyaluronsäure. Mit einem Duft nach Aloe vera und grünem Tee hinterlässt es wohlig duftende Hände, während es die Haut von unerwünschten Viren, Bakterien und Pilzen befreit.

