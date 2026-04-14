elan sportreisen ist Travelife Partner

elan sportreisen ist ab sofort offizieller Partner von Travelife – einer international anerkannten Zertifizierung für nachhaltigen Tourismus.



Damit geht der Reiseveranstalter einen weiteren Schritt in Richtung verantwortungsvollem Familienurlaub.Nachhaltigkeit zeigt sich bei elan sportreisen ganz konkret im Reisealltag: Die An- und Abreise von Gästen und Team erfolgt überwiegend landgebunden. Alle Reiseziele sind bewusst ohne Flug erreichbar und dennoch voller Abenteuer. Während der Sommerreisen leben Familien auf Campingplätzen oder in einfachen Gruppenhäusern – nah an der Natur und mit einem achtsamen Umgang mit ihrer Umgebung.



Auch das Aktiv- und Kinderprogramm findet direkt in der Natur statt und richtet sich danach, wo sich die Gruppe gerade befindet. So entstehen Erlebnisse, die Bewegung, Gemeinschaft und Naturbewusstsein verbinden.



Für Familien bedeutet das:Ein Urlaub, der aktiv ist, verbindet und gleichzeitig Verantwortung übernimmt.



elan sportreisen sieht die Vorteile dieses bewussten Reisens klar:Orte werden intensiver erlebt, die Aufmerksamkeit bei Aktivitäten ist höher und der Zugang zur Natur wird unmittelbarer. Kinder und Eltern nehmen ihre Umgebung bewusster wahr und verstehen, welchen Wert sie hat. Genau daraus entsteht auf den Reisen ein besonderer Austausch innerhalb der Gruppe – und ein nachhaltiges Bewusstsein, das über den Urlaub hinaus wirkt.



Die Travelife Partnerschaft unterstreicht den Anspruch, nachhaltigen Familienurlaub konsequent weiterzuentwickeln.



elan sportreisen

Takustr. 75

50825 Köln



Tel.: +49 221 67777477

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(lifePR) (