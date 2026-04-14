Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1057370

elan sportreisen Takustr. 75 50825 Köln, Deutschland https://www.elan-sportreisen.de
Ansprechpartner:in Herr Bruno Peters +49 221 67777470
Logo der Firma elan sportreisen

elan sportreisen ist Travelife Partner

Nachhaltiger Familienurlaub weitergedacht

(lifePR) (Köln, )
elan sportreisen ist ab sofort offizieller Partner von Travelife – einer international anerkannten Zertifizierung für nachhaltigen Tourismus.

Damit geht der Reiseveranstalter einen weiteren Schritt in Richtung verantwortungsvollem Familienurlaub.Nachhaltigkeit zeigt sich bei elan sportreisen ganz konkret im Reisealltag: Die An- und Abreise von Gästen und Team erfolgt überwiegend landgebunden. Alle Reiseziele sind bewusst ohne Flug erreichbar und dennoch voller Abenteuer. Während der Sommerreisen leben Familien auf Campingplätzen oder in einfachen Gruppenhäusern – nah an der Natur und mit einem achtsamen Umgang mit ihrer Umgebung.

Auch das Aktiv- und Kinderprogramm findet direkt in der Natur statt und richtet sich danach, wo sich die Gruppe gerade befindet. So entstehen Erlebnisse, die Bewegung, Gemeinschaft und Naturbewusstsein verbinden.

Für Familien bedeutet das:Ein Urlaub, der aktiv ist, verbindet und gleichzeitig Verantwortung übernimmt.

elan sportreisen sieht die Vorteile dieses bewussten Reisens klar:Orte werden intensiver erlebt, die Aufmerksamkeit bei Aktivitäten ist höher und der Zugang zur Natur wird unmittelbarer. Kinder und Eltern nehmen ihre Umgebung bewusster wahr und verstehen, welchen Wert sie hat. Genau daraus entsteht auf den Reisen ein besonderer Austausch innerhalb der Gruppe – und ein nachhaltiges Bewusstsein, das über den Urlaub hinaus wirkt.

Die Travelife Partnerschaft unterstreicht den Anspruch, nachhaltigen Familienurlaub konsequent weiterzuentwickeln.

elan sportreisen
Takustr. 75
50825 Köln

Tel.: +49 221 67777477
info@elan-sportreisen.de

elan sportreisen

Europa im Focus bei elan sportreisen. Der Spezialveranstalter für Sport- und Aktivreisen und Familienurlaub bietet erlebnisreiche Urlaube rund ums Mittelmeer, in Nordeuropa, in den Niederlanden und in den Alpen an. Camps, Sportclubs, Hotels, Segelboote - die Gäste haben die Wahl. Dasselbe gilt für die Aktivitäten. Im Angebot des Spezialveranstalters finden sich Sportreisen rund ums Mittelmeer, in Nordeuropa, in den Niederlanden und in den Alpen. Dazu gehören Wander- und Radtouren, Mitsegeltörns und Segelreisen auf besonderen Schiffen sowie Urlaub in Sportclubs mit einem abwechslungsreichem Aktivprogramm. Für Familien stellt das Team von elan sportreisen bewährte Feriencamps mit einem sportlichen Programm für die ganze Familien in der Provence, an der Atlantikküste, auf Korsika und Sardinien, in Slowenien und in Deutschland zusammen. Ein Schmankerrl sind die Familientörns auf dem Ijsselmeer, wo sich Familien mit ihren Kindern auf ein spannendes Outdoor-Abenteuer einstellen können. Das Programm von elan sportreisen wird online präsentiert.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.