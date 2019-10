EIPOS-Symposium „MVV TB 2.0 – Rauchableitung und Entrauchung“ ab 2020 in Hamburg, München und Berlin

In 2020 schafft EIPOS gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft Entrauchung (AGE) erneut eine Plattform für aktuelle Fragen und Diskussionen zu ganzheitlichen Entrauchungskonzepten. Im Fokus steht diein der Praxis. Welche Auswirkungen hat dies für die Planung, Ausführung, Überwachung und Prüfung von Anlagen der Entrauchung? Fachexperten referieren über Erfahrungen und bestehende Unsicherheiten in der Anwendung, mögliche Regelungslücken sowie die aktuelle Novellierung.Die MVV TB - 2017 erstmalig vom DIBt veröffentlicht - ist nun in fast allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt und erfährt aktuell eine umfassende Novellierung. Insbesondere diese bietet mit dem Anhang 14 für die Technische Gebäudeausrüstung neue Ansatzpunkte für Planung, Ausschreibung und Ausführung.Und was heißt das jetzt ganz konkret für den Planer, den Ausführenden? Wie ist die Abgrenzung von Produktanforderungen zu Bauwerksanforderungen? Denn die Verantwortung verschiebt sich nun vom Hersteller auf den Planer! Der Hersteller erklärt die Leistung und der Planer muss auf die Übereinstimmung der erklärten Leistungen mit den bauordnungsrechtlichen Anforderungen achten. Ein spannender Punkt – insbesondere auch bei der Nachweisführung.Der Fokus des Symposiums liegt natürlich auf den Anlagen der Entrauchung. Was ändert sich bei Planung, Ausführung, Überwachung und Prüfung? Welche Lücken in der europäischen Normung gibt es noch für Bauprodukte der Entrauchung und wie geht man damit um? Wie erfolgt die Nachweisführung ganz konkret für die einzelnen Komponenten der Entrauchungstechnik?Teilnehmer dürfen sich auf drei spannende Veranstaltungen in Hamburg, München und Berlin freuen:Die Anmeldung für alle Termine ist ab sofort möglich! Tagungsprogramm und Anmeldungsformular finden Interessierte unter www.eipos-sachverstaendigentage.de/...