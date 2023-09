Wenn Jugendliche nicht wissen, was nach der Schule kommt

Berufswahl kann anstrengend sein, für Jugendliche aber auch für ihre Eltern. Die Möglichkeiten sind nahezu unendlich, die Entscheidung für oder gegen einen Berufsweg entsprechend schwierig. Aber wie lässt sich die Frage nach dem Traumberuf am besten beantworten? Mit vielen Informationen, erfahrenen Ansprechpartnern und natürlich durch Ausprobieren. Wer Antworten auf Fragen finden möchte wie „Was kann ich?“, „Was will ich?“ und „Zu welchen Berufen passt das?“, wird auf der Berufswahlmesse Horizon Karlsruhe am 16. September fündig. Hier können Jugendliche mit Berufswahlprofis und Personalverantwortlichen in Kontakt kommen und recht schnell herausfinden, welcher Zukunftsweg der richtige für sie ist.Mit dabei sind rund 70 Hochschulen, Institutionen, Behörden und Unternehmen, die ihre Studiengänge, Ausbildungsberufe, Praktika, Freiwilligendienste und Sprachreisen vorstellen. Einen Eindruck von den anwesenden Ausstellerinnen und Ausstellern bekommen Besuchende, wenn sie sich durch die Ausstellerliste klicken. Diese kann nach Stichworten wie „Studium“, „Technik“ oder „Orientierung“ sortiert werden und hilft bei der Vorauswahl der passenden Ansprechpartner. Für alle, die noch gar keinen Plan haben, welche Berufe in Frage kommen, ist der Interessencheck das ideale Vorbereitungs-Tool: Der Online-Test verrät, welche beruflichen Interessen besonders ausgeprägt sind und welche Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten auf der Messe zu den eigenen Interessen passen. Auf der Horizon Karlsruhe wird es zudem ein Programm mit spannenden Vorträgen geben.Weil es trotz der vorhandenen Online-Tools nicht immer einfach ist, die passenden Ansprechpartner und Angebote vor Ort zu finden, gibt es auf der Messe die Horizon Walks. Die 10 verschiedenen Walks widmen sich 10 verschiedenen Interessensgebieten und sind perfekt auf die Vielzahl an Möglichkeiten und die Bedürfnisse von Abiturient:innen und Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe zugeschnitten. „Kein Plan? Keine Panik!“ lautet beispielsweise der Orientierungswalk, der allgemeine Fragen rund um Studium und Beruf klärt. Der Walk „Go international“ führt zu Angeboten im Ausland und bei „Karriere beim Staat“ dreht sich alles um Berufe im Öffentlichen Dienst und in der Verwaltung.Die Horizon Karlsruhe findet am Samstag den 16. September 2023 von 10 bis 16 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe statt. Der Eintritt ist wie immer frei, eine vorherige Registrierung ist allerdings notwendig.Mehr Infos gibt es unter: www.einstieg.com/horizon-karlsruhe Die HORIZON gehört deutschlandweit zu den wichtigsten Veranstaltungen im Bereich der Berufs- und Studienorientierung nach dem Abitur. In über 16 Jahren ist ein erfolgreiches und beständig optimiertes Konzept entstanden: Die jungen Besucher:innen und ihre Eltern erhalten Orientierung bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die nach dem Abitur zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sind Unternehmen, Hochschulen, Organisationen und Stiftungen auf talentierten Nachwuchs angewiesen. Auf der HORIZON haben sie die Chance, gezielt potenzielle Bewerber:innen anzusprechen und zu informieren. Die Messe zeichnet sich dabei durch ein dezidiert qualitätsbewusstes Publikum aus: Die Veranstaltung findet ausschließlich am Wochenende statt und zieht somit besonders gut vorbereitete und motivierte Interessierte an.