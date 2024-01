Horizon Stuttgart: Die spannende Welt der Berufe entdecken

Wenn Jugendliche kurz vorm Schulabschluss stehen, müssen sie sich mit vielen Möglichkeiten auseinandersetzen. Oft tauchen im Berufswahlprozess Fragen auf, die nicht immer schnell und einfach zu klären sind: Was genau macht eigentlich ein Zollbeamter? Kann ich Soziale Arbeit dual studieren? Wie werde ich Elektrotechnikerin? Gibt es eine Ausbildung zum Golflehrer? Welche Studiengänge haben mit Medien zu tun? Und was erwartet mich als Au pair in den USA? Auf der Berufswahlmesse Horizon Stuttgart am 2. und 3. Februar bekommen Schülerinnen und Schüler wie auch deren Eltern die passenden Antworten.Mit dabei sind dieses Mal rund 95 Ausstellerinnen und Aussteller aus dem Raum Stuttgart und dem ganzen Bundesgebiet. Sie informieren in persönlichen Beratungsgesprächen über alle Möglichkeiten rund um Ausbildung, Studium, duales Studium, Praktikum und Freiwilligendienst. Wer unbedingt einmal ins Ausland gehen will, hat auf der Messe die Qual der Wahl: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Studium an einer Hochschule in Österreich, Liechtenstein, Ungarn oder der Schweiz? Wer stattdessen lieber nur reisen und vielleicht auch schon arbeiten möchte, kann sich mit Sprachreiseanbietern, Vermittlungsorganisationen und Arbeitgebern wie Kreuzfahrtgesellschaften austauschen. So viel ist jedenfalls klar: Für jeden Wunsch gibt es die richtige Zeit und den passenden Weg.An beiden Tagen wird es zudem ein Vortragsprogramm zu Themen wie Studienfinanzierung, Auslandsaufenthalt oder Gap Year geben. Jugendliche und junge Erwachsene, die noch gar nicht wissen, was die Zukunft bringen soll, können sich mit Hilfe der zehn Horizon Walks über die Messe führen lassen und auf diese Weise Ideen sammeln. Zur Auswahl stehen Rundgänge wie „Big Business" – alles zu Management und Wirtschaftswissenschaften, "Karriere beim Staat" – Berufe im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung, "Fit for Life" – Gesundheit und Sport oder "Use your MIN(D)T" - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Der Eintritt ist kostenfrei, eine vorherige Registrierung ist allerdings erforderlich.