Horizon Mainz: Den ganz eigenen Weg ins Berufsleben finden.

Abi in Sicht, aber weiter reichen die Pläne bis jetzt noch nicht? Es fehlt an zuverlässigen Infos und an einem Gegenüber, das Fragen beantworten kann? Dann ist die Horizon Mainz am 4. November genau das Richtige! Das Event für Studien- und Berufsorientierung nach dem Abitur in Rheinland-Pfalz ist perfekt zugeschnitten auf Schüler:innen und Absolvent:innen der gymnasialen Oberstufe. Hier geht es um alle Fragen rund um die Zeit nach dem Abitur. Vertreter:innen von Hochschulen, Unternehmen und Organisationen aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet haben die passenden Antworten und beraten in ganz persönlichen Gesprächen zu allen Wegen ins Berufsleben.Unter den rund 60 Ausstellerinnen und Ausstellern sind einige aus der Region Mainz, aber auch aus dem ganzen Bundesgebiet und sogar aus dem angrenzenden Ausland. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Aldi Süd, die Bundesagentur für Arbeit, die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Deutsche Bahn AG, die Deutsche Bundesbank, die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, Lidl, Nagarro, EF Education, die Handwerkskammer Rheinhessen, die Duale Hochschule Rheinland-Pfalz, die FOM Hochschule, die Hochschule Darmstadt, die Hochschule Kaiserslautern, die Hochschule Koblenz, die Universität Koblenz, die Hochschule Mainz, die Universität Mainz, die Katholische Hochschule Mainz, die Philipps-Universität Marburg und die Universität Pécs.Wer noch nicht so richtig weiß, wohin die Reise gehen soll, hört sich am besten ein paar Vorträge an oder nimmt an Paneldiskussionen teil. Das Programm ist inhaltlich vielfältig: Wie wäre es zum Beispiel mit "Zwischen Bananenplantagen in Australien und Schildkrötenfarmen in Costa Rica - Wozu ein Gap-Year nach der Schule?", "Duales Studium: Chancen und Grenzen im Überblick" oder "Qual oder Wahl? Entscheidungshilfe bei der Studien- und Berufswahl"? Die Expertinnen und Experten auf der Bühne wissen viel Nutzwertiges zu berichten und beantworten anschließend alle drängenden Fragen.Die Horizon Mainz findet amin der Rheingoldhalle (Eingang B1) statt. Der Eintritt ist wie immer frei, eine vorherige Registrierung ist allerdings notwendig.Mehr Infos gibt es auf: www.horizon-messe.de/mainz Druckfähige Pressebilder finden Sie hier: www.horizon-messe.de/presse