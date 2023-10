Einstieg Berlin: Hier finden Jugendliche ihren ganz eigenen Weg ins Berufsleben

Was will ich eigentlich beruflich machen? Passen meine Fähigkeiten dazu? Und wie sehen die ersten Schritte in Richtung Ausbildungsplatz oder Studium aus? Jugendliche, die Hilfe bei der Berufswahl benötigen und sich nicht nur theoretisch informieren, sondern auch praktisch ausprobieren wollen, kommen am 17. & 18. November zur kostenlosen Berufsorientierungsmesse Einstieg Berlin . Hier gibt es in kurzer Zeit viele Infos, persönliche Beratungsangebote, wertvolle Bewerbungstipps, spannende Mitmachaktionen und möglicherweise sogar die Aussicht auf einen konkreten Studien- oder Ausbildungsplatz.Auf der Einstieg Berlin stehen Besucherinnen und Besuchern mehr als 140 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen Rede und Antwort. Viele Ausstellenden kommen aus dem Raum Berlin, etliche aber auch aus ganz Deutschland und einige aus dem angrenzenden Ausland - so zum Beispiel aus Ungarn und Frankreich. Wer sich für eine Karriere im öffentlichen Dienst interessiert, wird im gleichnamigen Themenforum fündig. Die Profis vor Ort erklären, wie vielfältig die Branche ist und warum gerade die Bundeshauptstadt ein perfekter Standort für den "Staatsdienst" ist. So viel sei schon einmal gesagt: Das Angebot an potenziellen Arbeitgebenden, Ausbildungsberufen und Studiengängen ist so vielfältig, dass jede:r den für sich passenden Einstieg in die Branche finden kann. All diejenigen, die sich lieber erst einmal allgemein orientieren wollen, können sich Vorträge zu verschiedenen Themen in der Speakers' Lounge anhören oder selbst aktiv werden: Auf der Einstieg Berlin dürfen Besuchende viele Berufe im Rahmen von Mitmachaktionen praktisch ausprobieren.Auf der Messe wird die Suche nach dem Wunschberuf sogar belohnt, und zwar mit 200 Euro für die Klassen- oder Stufenkasse. Voraussetzung: Eine Gruppe von mindestens 30 Schüler:innen kommt zur Messe und absolviert den Messe-Explorer. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Messe-Magazins, das am Eingang an die Besucherinnen und Besucher verteilt wird und auch an der Einstieg-Info ausliegt. Wer die darin enthaltenen Aufgaben erfüllt und mindestens drei verschiedene Stände besucht, bekommt nach dem Messebesuch 200 Euro überwiesen. Zwingend notwendig ist eine vorherige Anmeldung bis spätestens eine Woche vor Messebeginn: www.einstieg.com/stufenpraemie Einstieg Berlin in der Arena Berlin: Freitag, 17.11.2023, von 9 bis 15 Uhr und Samstag, 18.11.2023 von 10 bis 16 Uhr: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 23 Jahren, Berufsanfänger:innen und Studieninteressierte, Lehrkräfte und Eltern: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung vorab erforderlich.