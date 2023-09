Berufswahlmesse Horizon Karlsruhe: Und, was machst du nach der Schule?

Und, was machst du nach der Schule? Ganz egal, wer diese Frage stellt – bei Jugendlichen führt sie in der Regel zu genervten Blicken und schwammigen Antworten. Denn nur wenige wissen ganz genau, was sie nach dem Schulabschluss machen möchten. Ausbildung? Studium? Auslandsreise? Freiwilliges soziales Jahr? Die Wege sind vielfältig, oft fehlen die passenden Infos und vor allem erfahrene Ansprechpartner:innen. Auf der Berufswahlmesse Horizon Karlsruhe am 16. September bekommen Schülerinnen und Schüler die Unterstützung, die sie auf der Suche nach ihrem Zukunftsplan benötigen: Sie können ganz in Ruhe Infos sammeln, sich von Expert:innen beraten lassen und sogar einige Berufe selbst ausprobieren.Unter den rund 70 Hochschulen, Institutionen, Behörden und Unternehmen sind viele in Karlsruhe und Umgebung bekannt. Es sind aber auch Ausstellende vor Ort, die bundesweit oder im angrenzenden Ausland tätig sind und hier nach Nachwuchs suchen. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem die Generalzolldirektion, die Bundespolizeiakademie, die Deutsche Rentenversicherung, die Bundeswehr, die Bundesagentur für Arbeit, die Stadt Karlsruhe, die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, die Daimler Truck AG, die dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, die Siemens AG, das Haus Edelberg Seniorenzentrum, die Pädagogische Hochschule Karlsruhe, die Hochschule Kehl, die Wilhelm Büchner Hochschule, die DHBW Karlsruhe, die Hochschule Pforzheim, das Karlsruher Institut für Technologie, das Deutsch-Französische Hochschulinstitut, das Diakonische Werk Württemberg e. V. und EF Education.Auf der Horizon Karlsruhe wird es zudem ein Programm mit spannenden Vorträgen und Paneldiskussionen geben: Wie genau kann eine Studienfinanzierung aussehen? Wie läuft Work & Travel ab? Was erwartet mich beim Studienstart? Und wie finde ich meinen persönlichen Weg in die Berufswelt? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Jugendliche auf der Messe. Hilfreich bei der Orientierung im Dschungel der Möglichkeiten sind übrigens auch die 10 Horizon Walks. Sie führen je nach Interessensgebiet zu verschiedenen Ausstellenden und sind perfekt auf die Vielzahl an Möglichkeiten und die Bedürfnisse von Abiturient:innen und Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe zugeschnitten.Die Horizon Karlsruhe findet am Samstag den 16. September 2023 von 10 bis 16 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe statt. Der Eintritt ist wie immer frei, eine vorherige Registrierung ist allerdings notwendig.Mehr Infos gibt es unter: www.einstieg.com/horizon-karlsruhe Druckfähige Fotos finden Sie unter: www.einstieg.com/presse/events