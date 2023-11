Berufswahlmesse Einstieg München: Schule aus und immer noch keinen Plan?

Ausbildung? Studium? Oder doch lieber beides? Auslandsaufenthalt? Freiwilligendienst? Oder ist ein Praktikum erstmal besser? Wenn es um mögliche Pläne nach der Schulzeit geht, tauchen bei Jugendlichen und ihren Eltern schnell diese und viele weitere Fragen auf. Auf der Suche nach Antworten helfen die Berufswahlprofis und die rund 140 Aussteller:innen der Einstieg München am 24. und 25. November – mit jeder Menge Infos, Beratungsangeboten und spannenden Mitmachaktionen.Wer sich für den passenden Zukunftsweg entscheiden muss, braucht Informationen und Ansprechpartner, die erfahren sind und drängende Fragen beantworten können. Die Vertreter:innen der rund 140 Ausstellenden sind genau dazu da. Neben zahlreichen Unternehmen und Hochschulen sind dieses Jahr auch viele öffentliche Institutionen mit dabei, so zum Beispiel das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, das Bayerische Landesamt für Steuern, das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung sowie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Allgemeine Fragen rund um den Berufseinstieg beantworten unter anderem die Experten von der Bundesagentur für Arbeit. Und wer unbedingt nach der Schulzeit ins Ausland gehen will, bekommt auf der Messe Einstieg München die Chance sich bei vielen verschiedenen Aussteller:innen über ein Studium bzw. anschließende Jobs in China, Frankreich, Ungarn, Österreich oder der Schweiz zu informieren.Weil Jugendliche meistens nur wenig Erfahrung im Erstellen von Bewerbungsunterlagen haben, gibt es auf der Einstieg München den Bewerbungsmappencheck: Hier dürfen selbst erstelle Unterlagen vorgezeigt und nützliche Verbesserungsvorschläge mit nach Hause genommen werden. Selbstverständlich sind auch Fragen zu Lebenslauf, Anschreiben, Motivationsschreiben oder zum Vorstellungsgespräch erlaubt. In der Speakers' Lounge gibt es an beiden Messetagen ein spannendes Vortragsprogramm. Am Freitag erfahren die Besucherinnen und Besucher unter anderem mehr darüber, welche Inhalte im Gartenbau-Studium auf einen warten und wie ein Medizin- oder Psychologie-Studium in Österreich abläuft. Außerdem wird erklärt, wie man mit einem Wirtschaftsinformatik-Studium zum Daten-Detektiv im Cyber Space wird. Am Samstag geht es um die Karrieremöglichkeiten in der Hotellerie sowie um das Studium der Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Auch für Eltern ist ein Informationsvortrag geplant: Die Berufswahlexpertin Sabine Gärtner verrät, wie Eltern ihre Kinder in der Berufswahl unterstützen können.Termin: Freitag, 24.11.2023, von 9 bis 15 Uhr und Samstag, 25.11.2023 von 10 bis 16 UhrZielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 23 Jahren, Berufsanfänger:innen und Studieninteressierte, Lehrkräfte und ElternEintritt: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung vorab erforderlich.Alle Infos: www.einstieg.com/muenchen Pressebilder: www.einstieg.com/presse/events