Vizepräsident des Eigenheimerverbandes Bayern e.V., Markus Eppenich, besucht 60-Jahr-Feier des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau

Am 6. Juni 2024 feierte der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau ein prächtiges Sommerfest auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kirchheim. Anlass war das 60-jährige Jubiläum des Verbandes – ein Meilenstein, der mit einer festlichen Veranstaltung gebührend gewürdigt wurde. Dietmar Lindner, der am selben Tag auf der Mitgliederversammlung des Verbandes zum neuen Präsidenten gewählt wurde, hieß rund 350 Gäste zu den Feierlichkeiten willkommen und gemeinsam blickte man zurück auf sechs Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit und bedeutender Errungenschaften.



Markus Eppenich, Vizepräsident des Eigenheimerverbandes Bayern e.V., folgte der Einladung und überbrachte herzliche Glückwünsche zum Jubiläum. In seinem Gespräch mit Dietmar Lindner lobte Eppenich die wertvolle Arbeit des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau und unterstrich die Bedeutung von nachhaltigen und gut gestalteten Grünflächen für die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden. Er betonte die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbänden und die gemeinsamen Ziele im Bereich des nachhaltigen Bauens und der Förderung von lebenswerten Wohnumgebungen.



Eppenich nutzte die Gelegenheit, sich mit der Landtagspräsidentin Ilse Aigner und weiteren politischen Mandatsträgern auszutauschen, die ebenfalls zu den Ehrengästen zählten. In angeregten Gesprächen unterhielten sie sich über die aktuellen politischen Herausforderungen und Belange des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. und erörterten mögliche Wege zur weiteren Förderung und Unterstützung von Eigenheimbesitzern in Bayern. Diese Gespräche unterstrichen die wichtige Rolle der politischen Unterstützung für die Arbeit der Verbände und die gemeinsame Zielsetzung, nachhaltige und lebenswerte Wohnräume zu schaffen.



Markus Eppenichs Besuch und seine Glückwünsche zum Jubiläum des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau waren ein Zeichen der Wertschätzung und der Verbundenheit zwischen den beiden Verbänden. Diese Feierlichkeit stärkte die Beziehungen und setzte positive Impulse für zukünftige Kooperationen und gemeinsame Projekte. Die 60-Jahr-Feier war nicht nur ein Rückblick auf eine erfolgreiche Vergangenheit, sondern auch ein optimistischer Blick in eine vielversprechende Zukunft.

(lifePR) (