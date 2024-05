Verleihung des Innovationspreises im Rahmen der Aktionswoche „Zu Hause daheim“

Am 26. April 2024 reiste der Präsident des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. nach Landshut, um am Auftakt der Aktionswoche „Zu Hause daheim“ teilzunehmen. In den festlichen Bernlochner Stadtsälen zeichnete Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf die strahlenden Gewinnerinnen und Gewinner des Fotowettbewerbs unter dem Motto „Reife Leistung“ aus. In ihrer Rede betonte sie: „Unser Ziel ist es, dass Menschen gesund, fit und engagiert bis ins hohe Alter bleiben. Die Siegerbilder des Fotowettbewerbs ‚Reife Leistung‘ verdeutlichen eindrucksvoll: Freude, Gemeinschaft, Aktivität und Kreativität sind essenziell, egal wie alt man ist!“ Die Ministerin würdigte die verschiedenen Projekte aus ganz Bayern, die die schönen Seiten des Alters zeigen und Ausdruck großer Lebensfreude sind. Ein besonderer Moment ergab sich, als Ministerin Scharf und Präsident Kuhn sich über Ideen für eine Zusammenarbeit austauschten. Ihre Gespräche über Möglichkeiten zur Förderung eines aktiven und selbstbestimmten Lebens im Alter versprachen inspirierende Perspektiven für die Zukunft.Die Preisverleihung markiert den Beginn der Aktionswoche „Zu Hause daheim“ des Bayerischen Sozialministeriums, die bereits zum fünften Mal vom 27. April bis zum 5. Mai 2024 stattfindet ( www.zu-hause-daheim.bayern.de ). Das Ziel der Aktionswoche ist es, die vielfältigen Möglichkeiten eines selbstbestimmten Wohnens und Lebens im Alter in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dieses Jahr steht der Innovationspreis unter dem Motto „Reife Leistung“. Die sieben Preisträgerinnen und Preisträger aus allen bayerischen Regierungsbezirken wurden mit jeweils 3.000 Euro prämiert. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines festlichen Aktes statt.