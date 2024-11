Rundum abgesichert: Eigenheimer profitieren von verbesserten Versicherungsleistungen!

Ab dem 01.01.2025 profitieren Mitglieder des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. von deutlich erweiterten Versicherungsleistungen. Durch die Erweiterung des bestehenden Haftpflichtversicherungs-Kollektivvertrages mit der Haftpflichtkasse Darmstadt um die Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung PLUS erhalten Eigenheimer umfassenderen Schutz und zahlreiche Vorteile.Bisher mussten Heizöltanks über eine teure Zusatzversicherung abgesichert werden. Ab 2025 sind Heizöltanks bis zu einer Größe von 10.000 Litern automatisch über die bestehende Mitgliedschaft versichert. Dies führt nicht nur zu einer besseren Absicherung, sondern ermöglicht den Mitgliedern auch, teure Zusatzversicherungen zu kündigen.Die Bausumme für sonstige Bauvorhaben in der Bauherrenhaftpflichtversicherung wurde auf 2 Millionen Euro erhöht – eine deutliche Verbesserung für Bauherren. Ein- und Zweifamilienhäuser bleiben auch weiterhin ohne Begrenzung der Bausumme versichert.Der Versicherungsschutz wird auf alle Anlagen der regenerativen Energieversorgung ausgeweitet. Künftig sind Photovoltaik-, Solar-, Luft-, Wasser-, Erdwärme- und Kleinwindanlagen sowie Blockheizkraftwerke im Rahmen der Haftpflichtversicherung automatisch mitversichert. Dies bietet den Mitgliedern einen umfangreicheren Schutz für ihre umweltfreundlichen Energiequellen.Eine weitere Verbesserung betrifft die Forderungsausfalldeckung. Mitglieder sind künftig auch dann abgesichert, wenn ein Mieter das versicherte Objekt beschädigt und seiner Schadenersatzverpflichtung nicht nachkommt. Dies gilt, wenn der Mieter zahlungsunfähig oder nicht in der Lage ist, die Forderung zu begleichen und die Durchsetzung der Forderung gegen ihn gescheitert ist. Diese Forderungsausfalldeckung ist begrenzt auf 10.000 Euro je Schadenereignis und steht je Versicherungsjahr zwei Mal zur Verfügung.„Mit diesen umfassenden Verbesserungen stellen wir sicher, dass unsere Mitglieder im Eigenheimerverband Bayern bestmöglich abgesichert sind“, erklärt Rainer Schmitt, Justiziar des Eigenheimerverbandes Bayern. „Die neuen Versicherungsleistungen bieten mehr Sicherheit, Flexibilität und vor allem finanzielle Entlastung.“Ab dem 01.01.2025 profitieren alle Mitglieder von diesen erweiterten Leistungen. Weitere Informationen sowie eine detaillierte Übersicht der neuen Versicherungsmöglichkeiten erhalten Mitglieder des Eigenheimerverbandes Bayern auf www.eigenheimerverband.de