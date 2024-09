Neu: Ab sofort ist die EigenheimerAkademie auch für Nichtmitglieder geöffnet

Vielfältige Themen: Von Gartengestaltung über Energieeffizienz bis hin zu rechtlichen Fragen rund um das Eigenheim – unsere Seminare decken ein breites Spektrum ab.

Praxisnahe Inhalte: Lernen Sie von Experten aus der Praxis und profitieren Sie von deren langjähriger Erfahrung.

Flexible Teilnahme: Ob abends nach der Arbeit oder am Wochenende – unsere Seminare sind so terminiert, dass sie sich problemlos in Ihren Alltag integrieren lassen.

Netzwerk erweitern: Knüpfen Sie wertvolle Kontakte zu Gleichgesinnten und Experten aus der Branche.

Die EigenheimerAkademie, bekannt für ihre hochwertigen Weiterbildungsangebote und praxisnahen Seminare, öffnet ihre Türen auch für Nichtmitglieder. Egal, ob Sie Mitglied des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. sind oder als Nichtmitglied Ihr Wissen erweitern möchten – unsere Akademie ist ab sofort für alle da.Beatrice Wächter, Geschäftsführerin des Eigenheimerverbandes Bayern e. V., erklärt dazu: "Die Idee zur Gründung der EigenheimerAkademie entstand 2019 aus dem Wunsch heraus, unseren Mitgliedern im Eigenheimerverband einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Die Resonanz war überwältigend positiv, sodass wir uns entschieden haben, die Akademie nun auch für Nichtmitglieder zu öffnen. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Kosten für ein einzelnes Seminar, den einer Jahresmitgliedschaft entsprechen, was idealerweise auch zu neuen Mitgliedern führt. Wir haben große Pläne für die Zukunft: Für 2025 sind Präsenzseminare in unseren Räumlichkeiten in München und bayernweit geplant. Unser langfristiges Ziel ist es, die EigenheimerAkademie als Anbieter von hochwertigen Seminaren zu etablieren und unser Angebot einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. Wir sind fest entschlossen, die Akademie kontinuierlich weiterzuentwickeln und unser Bildungsangebot auf höchstem Niveau zu halten. Empfehlen Sie die EigenheimerAkademie gern weiter!“Besuchen Sie unsere Webseite unter www.eigenheimerakademie.de und entdecken Sie unser vielfältiges Angebot. Über ein benutzerfreundliches Bezahlsystem können Sie unkompliziert an unseren Seminaren teilnehmen und bequem per Kreditkarte, PayPal oder Sepa-Lastschrift bezahlen. Nach der Anmeldung und Bezahlung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen.Für Fragen rund um die EigenheimerAkademie stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@eigenheimerakademie.de oder telefonisch unter 089 / 452 06 90 - 0