Landesvorstandssitzung im Kompetenzzentrum Riem

Am Samstag, den 18. November 2023, versammelten sich die Mitglieder des Landesvorstands und Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu einer der wichtigsten Veranstaltungen des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. - der Landesvorstandssitzung. Unter der Leitung von Verbandspräsident Wolfgang Kuhn wurden im Kompetenzzentrum „Barrierefreies Wohnen“ verschiedene wichtige Themen behandelt.



Die Tagesordnung umfasste unter anderem einen Rückblick auf den Landesverbandstag, die Ernennung neuer Landesvorstandsmitglieder und einen Ausblick auf bevorstehende Termine im Jahr 2024 sowie die Ehrung des ausgeschiedenen Landesvorstands Jörg Giesler. Nach der Mittagspause wechselte die Sitzung auf die Arbeitsebene - in sechs Arbeitsgruppen wurden Projekte und Innovationen erarbeitet, die den Verband sicher in die Zukunft führen.



Der Veranstaltungsort, das Kompetenzzentrum "Barrierefreies Wohnen" in Riem, bot eine inspirierende Umgebung für die Diskussionen. Die Sitzung schloss mit einer Besichtigung der Ausstellung des Kompetenzzentrums, die den Teilnehmern einen zusätzlichen Einblick in zukunftsfähige Wohnkonzepte ermöglichte.