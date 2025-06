Inklusion bewegt – Egenberger bringt Menschen zusammen

Am vergangenen Sonntag zeigte sich, wie bewegend echte Inklusion sein kann – im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Initiative von Paul Kienberger, Geschäftsführer der Egenberger GmbH & Co. KG , fand eine liebevoll organisierte Oldtimer-Ausfahrt zur Mühle Thierhaupten statt – gemeinsam mit Kindern des Vereins einsmehr – Initiative Down-Syndrom Augsburg e.V., ihren Familien und Betreuer:innen.Mit Rolls Royce, Mercedes, Mustang, Porsche & Co. ging es für die beeindruckten Kids über ruhige Landstraßen zur Mitmachmühle. Dort wartete auf die Kinder ein buntes Programm, das für jeden etwas bereithielt: Papierschöpfen, Drucken, Stempeln – und natürlich Kaffee, Kuchen, Eis und Getränke für alle.Begleitet von Sonnenschein und zahlreichen helfenden Händen wurde der Tag zu einem einzigartigen Erlebnis voller Herzlichkeit und echtem Miteinander.„Ihr habt nicht nur Motoren, sondern Herzen zum Laufen gebracht“, fasst ein Teilnehmer berührt zusammen. Mit viel persönlichem Einsatz und offener Gastfreundschaft sorgten die Engagierten des Busunternehmens Egenberger und der Vereine „einsmehr“, „Mühlenverein Thierhaupten“, „Motorsport Abteilung Augsburg e.V.“ und „American Car Friends Augsburg e.V. (ACFA)“ für einen Tag, der noch lange nachhallen wird.„Inklusion bedeutet, Teilhabe zu ermöglichen – nicht irgendwann, sondern jetzt“, so Paul Kienberger. „Diese Ausfahrt soll ein Lächeln schenken, aber auch ein Bewusstsein schaffen für das, was wirklich zählt: Miteinander.“Echte Begegnungen, wie sie hier stattfanden, sind unbezahlbar – und sie zeigen, dass Mitmenschlichkeit lebt. Eine Wiederholung? Die ist schon in Planung von SeitenEgenberger und ACFA.