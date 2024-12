Egenberger fährt mehr als 2 Millionen E-Kilometer

Paul Kienberger, Geschäftsführer der Egenberger GmbH & Co. KG blickt auf ein Erfolgsjahr zurück - in Zahlen wie in Taten. 2024 legten die E-Busse von Egenberger täglich 2.220 Kilometer zurück: Das ist so viel wie 5 mal täglich die Strecke von Flensburg nach Garmisch - und das komplett emissionsfrei!Damit blieb Egenberger auch in 2024 dem Kurs treu und brachte mit 14 weiteren E-Bussen noch mehr E-Mobilität in den Linienverkehr : Die neuen, top ausgestatteten E-Busse wurden unter anderem für den öffentlichen Nahverkehr im Wittelsbacher Land angeschafft und bereits in Betrieb genommen.Auch 2025 geht Egenberger konsequent weiter den Weg in Richtung Nachhaltigkeit: Und das im Großen wie im Kleinen. Aktuell etwa wird das beliebte Jobrad-Angebot mit einem aufgestockten Arbeitgeber-Anteil noch attraktiver ausgestattet. So können alle Mitarbeiter besonders kostengünstig ein E-Bike über eine Partnerfirma leasen - uns sind damit nicht nur umweltbewusst, sondern auch gesund unterwegs. Für die Gesundheit der Mitarbeiter wird ein eigenes Projekt installiert, das sich mit Bewegungspausen, Achtsamkeitseinheiten und vielen weiteren Angeboten rund um Bewegung, Yoga und Wohlbefinden an alle Mitarbeiter richtet.In die Schlagzeilen geriet die Firma Egenberger kürzlich durch einen herausragenden Mitarbeiter, der für sein couragiertes Einschreiten bei einer Eskalation im Bus von Fahrgästen zum Lieblingsbusfahrer nominiert wurde. Deutschlandweit hat Niklas Beck es mit Hilfsbereitschaft und Zivilcourage unter die TOP 25 Busfahrer 2024 geschafft. Mehr über diese und weitere Neuheiten bei der Egenberger GmbH & Co. KG erfahren Sie auf der Homepage unter www.news.egenbergermobil.de