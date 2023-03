Ausgezeichnete Innovationsstrategie: Egenberger ist Arbeitgeber der Zukunft

Egenberger GmbH & Co. KG

Die Egenberger GmbH & Co. KG ist seit 1938 erfolgreich am Markt und beschäftigt mehr als 130 Mitarbeiter. Mit der Vision-E setzt das Unternehmen bereits seit Jahren Maßstäbe in Puncto Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die jahrzehntelange Tradition der Egenberger GmbH & Co. KG, die Erfahrungen und die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter sind die Basis für die renommierte Position im öffentlichen Personennahverkehr.

