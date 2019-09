Rhein-Neckar Löwen Fans aufgepasst - 500 Rudelboxen ab heute im Verkauf

Puma Trainingsrudel Shirt

Für alle Rhein-Neckar Löwen Fans ist ab heute die Rudelbox im Löwen Fanshop erhältlich.FitterYOU ist Teampartner der Rhein-Neckar Löwen und möchte den Fans ihre Löwenstars näherbringen. Als erste gemeinsame Fanaktion gehen 500 Rudelboxen ab heute in den Verkauf. Viele Fans haben sich bereits auf gemeinsamen Events wie dem Puma-Trikot Launch oder dem Saisonauftakt bei der BGV eine der Rudelboxen reserviert.Die Rudelbox beinhaltet neben dem 3-monatigen Premium Training mit der FitterYOU App, die dazugehörigen Perform-MAT® sowie zwei Mini-Bands zur optimalen Ausführung der Fitnessübungen. Außerdem sind in der Rudelbox ein PUMA-Trainingsshirt sowie ein Gutschein für ein Heimspielticket der Rhein-Neckar Löwen enthalten. Das Einzigartige an der Rudelbox ist das Trainingsrudel. Im Rahmen dieser Aktionschallenge können die Löwenfans Trainingsminuten mit der FitterYOU App sammeln und haben so die Möglichkeit, persönliche Trainings und Meet’n‘Greets mit ihren Stars der Rhein-Neckar Löwen zu gewinnen. Es sind außerdem Besuche im Trainingszentrum der Löwen und ein großartiges Abschlussevent mit den Spielern geplant.Für alle, die die Löwen heute im Löwenduell mit dem Bergischen HC in der SAP Arena anfeuern: Schaut beim Löwen Fanshop in der SAP Arena vorbei! Hier können sich die Fans eine der ersten limitierten 100 Rudelboxen direkt mitnehmen oder im Löwen Fanshop online hier bestellen.Die Rudelbox ist ein exklusives Angebot von FitterYOU und den Rhein-Neckar Löwen und das steckt drin:Die Rudelbox ist für 79,90 Euro im Löwen Fanshop erhältlichMit der Rudelbox bist du automatisch Teil des Trainingsrudels! Deine FitterYOU Trainingsminuten zahlen auf das Minutenkonto des gesamten Trainingsrudels ein. Gemeinsam als Team können alle Rudelmitglieder exklusive Gewinne abstauben! Die stärksten Löwen gewinnen jede Woche Meet’n’Greets mit den Spielern und können sogar gemeinsam mit ihnen trainieren! Sachpreise wie signierte Shirts und Handbälle haben wir natürlich auch für Euch. Wenn das mal kein Trainingsansporn ist! Zum Ende der Trainingskampagne schmeißen wir eine große Party mit allen Rudelmitgliedern. Unsere Rudelführer Uwe, Andy, Lexi und Kohli sind natürlich auch am Start! Als Teil des Teams erhältst du hautnahe Fanmomente plus ein ganz neues Körpergefühl.