PappArt Paper Clay - gebrauchsfertige lufttrocknende Papier Modelliermasse

WAS IST PAPER CLAY?



Übersetzt heißt Paper Clay – Papier Ton – und ist im Grunde Pappmaché. Gebrauchsfertiges Pappmaché ohne den lästigen Aufwand des Einweichens, Zerkleinerns, des Findens des richtigen Maßes an Wasser, Papier und Kleister und was man sonst noch so braucht. PappArt Paper Clay ist gebrauchsfertige lufttrocknende Papier Modelliermasse auf Wasserbasis für den Innenbereich. Leicht, filigran und frei zu modellieren. Sie ist im 900g Eimer erhältlich und diese Menge brauchen sie auch – mindestens. Denn einmal mit dem Modellieren angefangen, möchten sie nicht mehr aufhören. Es ist so einfach!



WAS MUSS ICH BEACHTEN?



PappArt Paper Clay fühlt sich ganz leicht seifig an – sehr angenehm. Die Masse bleibt lange feucht und lässt sich daher leicht korrigieren und bearbeiten. Wenn die Modelliermasse doch zu trocken geworden ist, Finger etwas befeuchten und ggf. die Masse nochmal verkneten. Die Hände und Werkzeug können einfach mit warmen Wasser abgewaschen werden.



Die Trocknungszeit hängt von der Größe und Stärke des Objekts ab. Beim Trocknen schrumpft das Material minimal. Umhüllt man z.B. Styroporkugeln, sollten sie darauf achten, das die Ansatzstellen ausreichend Masse haben und gut zusammengedrückt sind. Große Risse wie bei einigen anderen lufttrocknenden Modelliermassen entstehen nicht. Wenn PappArt Paper Clay durch zu langes in der Hand halten nicht mehr am Untergrund haftet, einfach die Masse an der Rückseite etwas befeuchten.



WELCHE MATERIALIEN KANN ICH VERWENDEN?



Paper Clay kann auf ALLE Materialien modelliert werden: PappArt, Pappe, Papier, Styropor, Holz, Glas, Stein, Plastik, Metall...



WELCHE TECHNIK KANN ICH ANWENDEN?



Die Modelliermasse können sie mit Texturmatten prägen, Stempeln und Modellierwerkzeugen. Sie kann zum Beispiel mit Silikonformen ausgeformt werden. Nach dem Trocknen kann PappArt Paper Clay geschliffen, gebohrt und bemalt werden – beispielsweise mit Acrylfarben. Hier aber zügig arbeiten, da der Untergrund sehr saugfähig ist. Beim Stempeln oder Abformen von Texturmatten



empfehlen wir die Masse auszurollen oder besser noch mit einem Spatel glatt zu streichen. Die Schichtstärke sollte in etwa 5 mm dick sein. Die Oberfläche der Masse kurz antrocknen lassen oder anföhnen und mit dem Stempeln oder Abformen beginnen. So bleibt keine Masse an ihrem Werkzeug kleben und es gibt einen schönen und sauberen Abdruck! Papp Art Paper Clay ist für Erwachsene und Kinder gleichermaßen geeignet. Alle, die gerne modellieren und mit Pappmaché basteln, werden PappArt Paper Clay lieben. Es ist sofort benutzbar und es hält sich gut im verschlossenen Eimer.

(lifePR) (