Das neue efco creative MAGAZIN ist online!

LIEBE KREATIVE LEBENS-KÜNSTLER,



die Corona-Pandemie hat unser aller Alltag auf den Kopf gestellt. Wir bleiben brav zu Hause und schwelgen in Erinnerungen an ungezwungene Zeiten, an Treffen mit der Familie und Freunden, Restaurantbesuche, Kinos, Museen, Bummeln in der Innenstadt, Konzertbesuche, Wellnesswochenenden, Reisen,… Wir beschäftigen uns mit Hygienekonzepten, Homeoffice, Homeschooling und dabei werden wir immer digitaler, naturbewusster, sportlicher und kreativer.



In diesen wirren Zeiten brauchen wir alle dringend positive Impulse. Seit über 5 Jahren sorgen wir mit unserem Creative Magazin für kreativen Spirit und aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns für eine zusätzliche Sommerausgabe entschieden und werden den Rhythmus – dreimal jährlich – auch in Zukunft beibehalten. Gemeinsam erschaffen wir somit kreative Lichtblicke bis wir uns alle wieder an den Dingen erfreuen können, welche wir im Moment vermissen. Die Normalität kommt wieder!



In unserem Sommermagazin haben wir viele tolle und inspirierende Themen für sie aufgegriffen. Ganz nach dem Motto „Home sweet Home“ machen wir es uns in der Wohnung, auf dem Balkon, im Garten und auf der Terrasse schön. Ein selbst gestaltetes Umfeld beschäftigt uns sinnvoll und macht uns dabei glücklich, was wir in diesen Zeiten alle gebrauchen können. Ob mediterran, maritim oder im „Dont worry bee happy“ Style – Textil- und Dekodesign mit hochqualitativen Produkten erfreuen uns mit Vielseitigkeit und frischen Farben. Auch klassische Techniken wie das Makrameeknüpfen und Punch Needle lassen sich in gewünschte Stilrichtung umsetzen. Die einfachen aber nicht minder kreativen Stencil- und Stempeltechniken durchziehen unser gesamtes Sommermagazin – schnell und individuell umgesetzt mit starken Effekten für alle Kreativen.



Henry Miller hat mal gesagt: „Leben ist das, was wir daraus machen.“ Nach dieser Maxime machen wir kreativ weiter!



Die höchste Form der INDIVIDUALITÄT ist die KREATIVITÄT!



Die efco creative GmbH ist (in Ihren Ursprüngen) seit 1964 Lieferant für Fachgeschäfte der Kreativ- und Spielwarenbranche in ganz Europa.



Mit unserem umfangreichen Sortiment für kreativen Menschen, bieten wir viele Produktreihen aus eigener Entwicklung und Produktion. Und das mit Erfolg, unsere Produkte konnten bereits viel Aufmerksamkeit erzielen, dokumentiert durch zahlreiche Auszeichnungen. z.B. efco Papierwerkzeuge und Anleitungsbücher, Stempel Clear, Farb- & Klebesysteme aus eigener Produktion, Color Dekor Keramikdekor, EFCOLOR Farbschmelzpulver, das Mobidai Kumihimo Flechtsystem, exklusive Texturmatten aus Naturkautschuk, Künstleremails und Brennöfen für Künstler, Goldschmieden und Labore.



efco creative Produkte finden sie im Bastelfachgeschäft in Ihrer Nähe.

