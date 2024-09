Vom schweren Aktenordner zum smarten Geschenk

Vertragsabschluss bei einer Versicherung: Neben dem zweiseitigen Versicherungsschein ist dem Kunden aus gesetzlichen Gründen ein ganzer Berg an Versicherungsbedingungen, Beratungsdokumentationen und Datenschutzformularen auszuhändigen. Das Verfahren wirkt für beide Seiten ressourcenintensiv, mühsam und – vor allen Dingen – nicht mehr zeitgemäß.Weitere Beispiele lassen sich problemlos in anderen Branchen finden, z. B. bei Sicherheitsdokumentationen in der Logistikbranche, bei Handbüchern im technischen Bereich oder bei den Prozessunterlagen in Anwaltskanzleien.Allerdings könnten die Tage der seitendicken Papierstapel gezählt sein. Denn eine Vielzahl an smarten Datenträgern für unterschiedliche Einsatzgebiete liefern smarte Lösungen, mit denen wichtige Unterlagen bequem digital zur Verfügung gestellt werden können.Es gibt Dokumente wie AGB oder Handbücher, die wichtige Daten enthalten, im Alltag jedoch nur selten benötigt werden. Sie sind als Ausdruck daher umständlich und ressourcenintensiv. Kommt es zu Änderungen, muss meist das gesamte Dokument neu gedruckt werden. Um im Bedarfsfall tatsächlich über die aktuelle Version zu verfügen, ist zudem nicht selten ein manueller Abgleich notwendig. Einen innovativen Ausweg bieten USB-Sticks zum Abheften. Sie ermöglichen es, Manuals, Bilder und Dokumentationen genau in dem Aktenordner abzulegen, in dem alle relevanten Informationen zum Vorgang gebündelt werden, ohne dass dafür wuchtige Ausdrucke erstellt werden müssen. Zugleich können Dokumente mit USB Sticks zum Abheften flexibel aktualisiert werden. Sie sind damit nicht nur hervorragend geeignet, um die Dokumentation in Unternehmen zu vereinfachen, sondern auch als zeitgemäßes Signal in der Kundenkommunikation. Denn diese werden nicht nur von Papierbergen verschont, sie erkennen auch dein Einsatz des Unternehmens zur Schonung von Ressourcen und zur Gestaltung einer modernen digitalen Kommunikation.Eine weitere clevere Alternative neben Flash-Drives zum Abheften sind USB-Sticks in Form einer Scheckkarte. Die USB Visitenkarten bieten genügend Speicherplatz für Kataloge und Referenzen und können durch ihre geringe Höhe noch dazu jederzeit bequem mitgeführt werden. Dank der Möglichkeit, die USB Karten zu bedrucken , sind sie zudem ein ansprechendes Werbemittel, das das Corporate Design des Unternehmens perfekt widerspiegelt und eine moderne Unternehmenskommunikation unterstreicht.Mit USB-Sticks für die Dokumentation können Unternehmen umfangreiche Dokumentationen, Anweisungen oder AGB auf moderne Art überreichen. Dank einer vielfältigen Auswahl vom ansprechenden USB Stick mit Logo bis hin zu günstig bedruckten USB-Werbemittel sind den Einsatzmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Dazu Roger Distefano, Geschäftsführer von EDV-Werbeartikel.de: „Wir sind überzeugt, dass USB-Sticks eine smarte und praktische Lösung bieten, um wichtige Dokumente flexibel und ansprechend zu übermitteln. Deshalb haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Unternehmen mit ebenso funktionalen wie repräsentativen Lösungen bei ihrer USB-Stick Dokumentation zu unterstützen.“