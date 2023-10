Videokarten – Die Grußkarte neu erfunden

Innovative Videoscreens verbinden den Charme klassischer Grußkarten mit dem Marketingpotenzial moderner Imagefilme.

Sie verstecken sich in einem Standardbrief und erscheinen auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Grußkarte. Doch beim Öffnen erwartet die Empfängerinnen und Empfänger eine raffinierte Überraschung: Die Grußkarte erwacht zum Leben und spielt automatisch eine zuvor aufgezeichnete Videobotschaft ab. Damit gelingt Videokarten, was kaum einem anderen Werbemedium gelingt: Sie bringen die Wertigkeit und Haptik einer edlen Grußkarte mit der Niederschwelligkeit und Überzeugungskraft moderner Image- und Werbefilme zusammen.



Die Grußkarte – ein Klassiker hoch im Kurs



Auch im Zeitalter der Digitalisierung haben Briefe und Grußkarten nichts von ihrer Faszination verloren. Im Gegenteil: In einer sich schnell verändernden Welt, in der zahllose Nachrichten und Inhalte auf uns einströmen, bietet die Briefpost einen wertvollen Gegenpol zur Fülle der News, die schnell konsumiert, weggewischt oder weitgeblättert werden.

Diesen Effekt eines greifbaren, bleibenden Grußes sollten auch Unternehmen und Werbetreibende nicht unterschätzen. Allerdings sollten sie den Klassiker der Briefpost modern und innovativ beleben.



Vom Imagefilm bis zur personalisierten Werbebotschaft: Videokarten als vielseitige Werbeträger



Eine innovative Möglichkeit, um das Potenzial von Briefen und Grußkarten mit der Vielseitigkeit moderner Werbekommunikation via Film zu verbinden, bieten Videokarten.

Die kleinen Karten, die oft nicht größer sind als eine gewöhnliche Grußkarte, erweisen sich dabei als äußerst vielseitig. So können die kompakten Videogrußkarten ein hochwertiges Give-away am Ende eines Messe- oder Verkaufgesprächs sein, mit dem das Interesse des Gesprächspartners wachgehalten werden soll. Ebenso eignen sich Videokarten gut als ergänzendes Produkt im Werbeportfolio, wobei die digitalen Grußkarten vor allem bei erklärungsbedürftigen Produkten ihr volles Potenzial entfalten. Denn die Videokarten bieten eine gute Möglichkeit, um Kundinnen und Kunden mit weiterführenden Informationen via Videogruß zu versorgen oder zusätzliche Anregungen bis zum nächsten Kundenkontakt zu übermitteln.



Aufladbar und austauschbar: Mehrweg mit Mehrwert



In Zeiten knapper werdender Ressourcen erscheinen Einweg-Werbemittel weder nachhaltig noch zeitgemäß. Videokarten bieten hier eine innovative Alternative. So können die Lithium-Batterien der kompakten Screens per Micro-USB jederzeit wieder aufgeladen werden, sodass die Karten immer und immer wieder genutzt werden können. Zudem können auch die Videobotschaften selbst ausgetauscht werden, sodass die Videokarten im Gegensatz zu herkömmlichen Printflyern nicht in der Gefahr stehen, veraltete Informationen zu enthalten.



Crossmediale Werbung – Marketing mit Potenzial



Die Auswahl an Videokarten mit IPS-Displays ist enorm. „Mit unseren vielfältigen Größen und Formaten können wir unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht werden – von der vergleichsweise schlichten Grußkarte über Videokarten, die zugleich als Geschenkverpackung fungieren, bis hin zu aufwendigen Videokartenboxen.“, so erläutert Roger Di Stefano, Geschäftsführer von EDV-Werbeartikel.de, das breite Angebotsportfolio seines Unternehmens. Neben dem Bespielen der Videokarten mit individuellen Werbebotschaften bietet das Unternehmen, das sich auf das Gestalten von Videogrußkarten spezialisiert hat, seinen Kunden eine große Auswahl unterschiedlicher Kartendesigns sowie die Möglichkeit, die Karten via Digital- oder Tampondruck, Prägung oder Gravur mit einem individuellen Slogan oder Logo zu gestalten. Dazu Roger Di Stefano: „Wir glauben an die innovative Verbindung aus einer hochwertigen Grußkarte und der niederschwelligen und direkten Kundenansprache per Video. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen ihre Kundinnen und Kunden so auf einem ganz neuen Weg erreichen können.“