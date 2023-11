Ein positiver „Memoryeffekt“: Personalisierte Werbeartikel schaffen 57 % mehr Wiederkennungswert

Jeder kennt sie: die Muschel von Shell, den Apfel von Apple oder den Kranich der Lufthansa. Neben den großen und bekannten Firmenlogos gibt es jedoch auch branchentypische Werbemittel, die jedem Verbraucher bekannt sind: der obligatorische Bleistift bei IKEA, der Zollstock des lokalen Handwerkermeisters oder der hochwertige Kugelschreiber beim Beratungsgespräch in der Bank.Das durchdachte Zusammenspiel aus Markenkern, Unternehmenslogo und passenden Werbeartikeln erzeugt jedoch weitaus mehr als nur ein professionelles Erscheinungsbild. Es schafft Wiedererkennungswerte, die für eine stärkere Identifikation und damit für eine nachhaltigere Kundenbindung sorgen.Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts DIMA bleiben Marken- und Unternehmensnamen nach Überreichung eines Werbeartikels zwei Drittel der Kundinnen und Kunden in bleibender Erinnerung. Der Wert ist damit mehr als doppelt so hoch wie bei TV-Werbesports (28%) oder Radiowerbungen (32%). Unternehmen sollten die Wirkung von Customized Werbeartikeln also nicht unterschätzen. Um mit den unternehmenseigenen Werbemitteln die bestmögliche Effizienz zu erreichen, kommt dabei auch der Auswahl der passenden Artikel eine große Bedeutung zu.In den letzten Jahren hat sich im Bereich der individuellen Werbeartikel viel getan. Die Zeit der Schreibblöckchen und schlecht funktionierenden Kugelschreiber scheint vorbei. Denn der Markt bietet mittlerweile viele hochwertige Werbeartikel, die helfen können, die Markenbotschaft eines Unternehmens zu unterstreichen oder Produkt auf originelle Weise zu bewerben. So könnte beispielsweise ein Fertighaushersteller einen USB-Stick Typ C als kleines Haus gestalten oder ein Büroausstatter ein individuell geformtes Powerbank Werbegeschenk als Schreibtisch designen lassen. Denn so entstehen nicht nur echte Hingucker, sondern auch wertige Geschenke mit einem bleibenden Mehrwert für Kundinnen und Kunden, der dafür sorgt, dass diese lange im Kundenbesitz bleiben.„Ein Unternehmen, das sich selbst als smart bezeichnet, kann nicht einfach einen langweiligen Stift verschenken. Die Ansprüche der Kundinnen und Kunden haben sich weiterentwickelt. Doch zum Glück gibt es viele hochwertige, nachhaltige und ausgefallene Werbeartikel in unterschiedlichsten Designs und Formen, die gleichermaßen zu Kundschaft und Unternehmen passen.“, so fasst Roger Distefano, Geschäftsführer von EDV-Werbeartikel.de, die Bedeutung von Customized Werbeartikeln zusammen.Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit und den Weltspartag? Viele lokale Banken haben Kinder an diesem Tag für das eifrige Sparen mit einem kleinen Werbegeschenk belohnt, das im weitesten Sinne einen Bezug zum Thema Sparen hatte: eine neue Spardose, ein Geldbeutel oder einen Taschenrechner. Nicht wenigen Banken ist mit diesem ebenso einfachen wie effizienten Werbekonzept eine enorme Kundenbindung gelungen. Denn viele junge Sparerinnen und Sparer haben nach dieser positiven Erfahrung ihr Erspartes auch im Erwachsenenalter der lokalen Bank anvertraut.Das Beispiel des Weltspartages zeigt damit eindrücklich, wie nachhaltig ein durchdachtes Werbekonzept aus Werbeanlass, Werbebotschaft und Werbeartikel sein kann.Die Erarbeitung eines derart smarten Werbekonzeptes ist auch der Anspruch professioneller Werbeagenturen wie EDV-Werbeartikel.de. Dazu Roger Distefano: „Die Vermarktung von Werbemitteln bedeutet für uns mehr als nur die Produktion hochwertiger Kundengeschenke. Es ist unser Anspruch, moderne und ansprechende Werbeartikel mit einem positiven Memoryeffekt zu gestalten, die den Markenkern eines Unternehmens unterstreichen und so dessen Marketingkonzept vervollständigen. Dafür stehen wir unseren Kundinnen und Kunden gerne jederzeit beratend zur Seite.“Fragen Sie hier direkt für Ihre nächste Marketingkampagne direkt bei uns an - wir beraten Sie gerne!