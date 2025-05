Ein hochwertiges Give-away: Powerbanks mit Logo oder als Sonderanfertigung von EDV-Werbeartikel.

Der Wert eines Give-Aways oder Incentives bemisst sich weniger an dessen Beschaffungspreis, sondern vor allem an dessen praktischen Mehrwert für die Person, die es erhält. Bei einer Powerbank ist dieser Nutzen sofort klar. Denn jede und jeder hat ein Smartphone, Tablet oder sonstiges mobiles Gerät – aber oft keine Powerbank. Und jede und jeder kennt die innere Unruhe, die man verspürt, wenn der Akku zur Neige geht. In der Situation liefert die als mobiles, netzunabhängiges USB-Ladegerät den notwenigen Strom und verschafft ganz nebenbei das gute Gefühl, nicht mit leerem Akku zu stranden. Das macht die Powerbank über alle Branchen hinweg zu einem Give-Away, das gerne genommen und lange genutzt wird – und so zu einem Werbeartikel mit nachhaltiger Wirkung.Mehr als nur Energie bietet die Powerbank 10.000 mAh mit Stand für das Smartphone und integriertem Kabel : Während das Smartphone lädt, lässt es sich bequem weiternutzen. Dank dem integrierten Kabel entfällt der Kabelsalat. Das Kabel ist außerdem gegen Beschädigung geschützt und kann auch nicht verloren gehen. Als Branding lässt sich ein farbiges Logo anbringen. EDV-Werbeartikel bietet diese Powerbank jetzt als Sonderangebot solange Vorrat reicht!Darüber hinaus bietet Edv-Werbeartikel eine große Bandbreite an Powerbanks mit Logo in Größen bis 20.000 mAh und Materialien im Sortiment – oft sofort verfügbar und mit hohem IndividualisierungsgradAls Branding sind der Farbdruck oder die edle Gravur möglich. So erhalten Sie hochwertige hochwertige Powerbanks jeder Sonderform : vom Container über die Kaffeetasse bis hin zur Rakete ist alles möglich. Nicht nur die Form muss zum Absender passen, auch das Material: Ebenso frei sind Sie bei der Materialwahl. Neben Kunststoffen – auch aus nachhaltigen Recycling-Kunststoffen – gibt es Powerbanks Spezial auch mit Gehäusen aus zum Beispiel Stroh, Kork, Leder, Stoff oder auch Beton. Und natürlich gibt es auch Solar-Powerbanks, die sich dank integrierter Solarzelle auch selbst wieder laden können.Wenn es dezenter und wertig sein soll, empfehlen sich hochwertige Marken-Powerbanks, versehen mit Ihrem Logo, wie zum Beispiel die schlanke VARTA-Powerbank mit 10.000-mAh-Lithium-Polymer-Akku.Bei Werbeartikeln und Incentives muss es oft schnell gehen. Kein Problem: EDV-Werbeartikel liefert alle lagernden Artikel mit Ihrem Logo binnen 7 bis 10 Tagen aus.