Seemann, Häuptling und Schriftsteller - EDITION digital gratuliert Harald Wieczorek zum 75. Geburtstag

Es sind mindestens drei Lieben, die das Leben vonbestimmen, der am 21. Juni 2023 seinen 75. Geburtstag feiern kann. Da ist die Liebe zur Seefahrt, die Wieczorek noch in ihrer Ursprünglichkeit und harten Romantik erleben durfte, da ist die Liebe zur Schauspielerei, die ihm unter anderem verschiedene Häuptlingsrollen bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg und in diesem Jahr dort sogar auch die Rolle des Schriftstellers Karl May höchstpersönlich einbracht hat, und da ist die Liebe zum Schreiben, wobei Wieczorek auch manche abenteuerliche Erfahrung seines eigenen Lebens in seinen Büchern literarisch verarbeitet hat. Die vielleicht deutlichsten autobiografischen Bezüge weist „“ auf, wo der Autor von seinem Weg zur Seefahrt erzählt, wie er heute nicht mehr vorstellbar ist. Bereits im Vorwort erklärt der Autor: „Windstärke 13 – viele, die sich auskennen, werden verwundert den Kopf schütteln. ‚Es wird doch nur bis Windstärke 12 gemessen.‘ Richtig! Bis Stärke 12 wurde gemessen, alles darüber hinaus kommentierten wir intern als Windstärke 13.“ Ebenfalls dem Thema des Unterwegsseins auf dem Meer ist „“ gewidmet. Sein Traum ist der Traum, einmal mit einer Blauwasseryacht um die Welt zu segeln. Zugleich erzählt der Autor von der damit verbundenen Wandlung des Menschen Jason. In zwei weiteren Büchern setzt sich Wieczorek mit historischen Ereignissen auseinander. So spielt „“ in den schlimmen Zeiten des Dreißigjährigen Krieges und in den ersten Jahren danach. Aber auch dort lässt der Autor bei aller Härte und Grausamkeit Liebe und Freundschaft, Treue, Glaube und nicht zuletzt die Hoffnung zu ihrem Recht kommen. Von einer großen Liebe in einer grausamen, unmenschlichen Zeit erzählt „“: Josef, ein junger jüdischer Musiker, und Lisa, eine arische Fabrikantentochter. Als die Deportation beginnt, gelingt Josef auf dem Transport ins KZ zweimal die Flucht und er findet den Weg zurück zu seiner Liebe, zu Lisa. Doch das Glück währt nicht lange. Haben die beiden Liebenden dennoch eine Chance? Alle vier Bücher von Harald Wieczorek liegen bei EDITION digital sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Books vor. „“, „“ und „“ sind auch als Hörbücher zu haben. Alle Titel können unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel gefunden und gekauft werden.Harald Wieczorek wurde am 21. Juni 1948 in einem kleinen fränkischen Dorf geboren. Seinen ursprünglichen Beruf als Seemann bei der Handelsmarine gab er wegen einer andern großen Liebe auf – der Liebe zum Theater. 1974 begann er ein Studium an der Schauspielschule Stuttgart und wurde anschließend fest am Stuttgarter Theater engagiert, danach an vielen anderen Bühnen. Inzwischen kann er auf mehr als vierzig Jahre als Theater- und Fernsehschauspieler zurückblicken, darunter in verschiedenen Vorabendserien. Einem Millionenpublikum wurde er durch die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg bekannt, wo er schon seit 1979 in unterschiedlichsten Rollen zum Ensemble gehört. Seit 1990 arbeitet er auch als Autor für verschiedene deutsche Serien. Harald Wieczorek ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt seit 2014 mit seiner Frau Monica in Andalusien.