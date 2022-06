Opa Zausel reist an die Spree - EDITION digital bei BUCHBERLINkids 2022 mit dabei

Kinder und Jugendliche kreativ an Bücher heranführen – das ist Absicht und erklärtes Anliegen des Kinder- und Jugendbuchfestivals BUCHBERLINkids, das in diesem Jahr vom 16. bis 19. Juni im Spiel-, Lern- und Erlebnisort FEZ Berlin in der Wuhlheide in der Bundeshauptstadt stattfindet. Die BUCHBERLINkids möchte Kinder und Jugendliche durch ein abwechslungsreiches Event für das Medium Buch und das Lesen begeistern, sie in Kontakt mit Autorinnen und Autoren, mit Illustratorinnen und Illustratoren und Bücherschaffenden bringen und zeigen, wie viel Spaß Geschichten machen. Neben vielen Lesungen finden während der Bucherlebnistagen der BUCHBERLINkids zahlreiche Kreativworkshops zu Themen wie zum Basteln einer Geschichte, zum Schreiben zu Bildern sowie zum Schreiben von Fantasy und Märchen statt, die in Verbindung mit dem Thema Buch oder Geschichten stehen. Worum es den Veranstaltern geht, fasst die Kinderbuchautorin Cally Stronk und Moderatorin des YouTube-Kanals „Neues aus der Bücherwelt“ so zusammen: „Lesen ist Nahrung für Herz und Kopf. Es baut Brücken zu anderen Menschen und öffnet Tore in neue Welten.“ Und Verlegerin Gisela Pekrul findet das Lesen für Menschen so wichtig wie das Atmen – also eine Lebensnotwendigkeit.Zum ersten Mal beteiligt sich 2022 auch EDITION digital aus Godern nahe der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommern an diesem Literaturfestival für Kinder und Jugendliche. Für den Mecklenburger Verlag für elektronische Publikationen reistnach Berlin, wo er den Stand des Verlags betreuen und am Sonnabend, dem 17. Juni, 16.15 Uhr eine Lesung aus „“, interaktive Abenteuer ab 7 Jahren, anbieten wird. Er setzt vor allem auf Interaktivität und wird an einem Monitor seine Videos zeigen, die man aus dem gedruckten Buch heraus aufrufen kann. Videos, in denen Opa Zausel das Buch vorliest, wobei sich die Figuren auf seinem Schreibtisch bewegen. Ein Erlebnis der besonderen Art!Außerdem präsentiert Opa Zausel auf der BUCHBERLINkids 2022 die beiden Kinderbücher zweier anderer Autor von EDITION digital – zum einen „“ von– ein Buch über ADHS und andere Besonderheiten sowie über Freundschaft, Mut und Verständnis – und zum anderen das Sprachkunstwerk für kleine Leute „“ von(Texte) und(zauberhafte Aquarelle), in dem pfiffige Rätsel, bizarre Wortspiele und vertrackte Zungenbrecher ebenso zu finden sind wie bissige Sprüche, witzige Gedichte – und ein leise ironisches Märchen. Dieses Buch ist auch auf den zweiten Blick noch überraschend, weil es uriges, ungewöhnliches Leben zeigt in dieser gewöhnlichen Zeit: in der nirgendwo kostenlos rausspringt, was immer und überall drin ist für Geld. Alle auf der BUCHBERLINkids 2022 präsentierten Bücher von DITION digital sind sowohl dort als natürlich auch unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zu haben. Weitere Information zum Programm und zum Projekt der BUCHBERLINkids 2022 finden sich unter der Internet-Adresse https://buch-berlin-kids.de