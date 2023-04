Nora Grafs vierter Fall: Tod im Camper - Christiane Baumann liest am 13. April im Fürstenzimmer

Kriminalisten sind für gewöhnlich auf Zeugen angewesen, die etwas gesehen oder gehört haben. Das gilt auch für den jüngsten, vierten Fall von Ermittlerin Nora Graf. „“ – so der Titel des neuen Schwerin-Krimis von, den die Autorin amvorstellt. Zugleich liest sie auch aus „. Nora Grafs dritter Fall“. Dessen ebenfalls im Fürstenzimmer geplante Buchpremiere war Corona zum Opfer gefallen.In dem spannenden Krimi mischen sich gleich am Anfang das Privatleben der jungen Polizistin und ihre dienstlichen Aufgaben: Kann Kommissarin Nora Graf sich ein Jahr nach dem Tod ihres Lebensgefährten auf eine neue Beziehung einlassen? Vorerst beschäftigt sie ein frischer Fall: In einer Straße am Rande der landeshauptstädtischen Altstadt liegt nachts ein toter Pizzafahrer. Was anfangs zunächst nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aussieht, stellt sich dann als Mord mithilfe eines ungewöhnlichen Tatwerkzeugs heraus. Und was ist mit dem Motiv? Nora Graf und das Team um Kripochef Hansen glauben es schnell gefunden zu haben. Sie fühlen sich bestätigt, als ein weiterer Mann ermordet wird, der sich vor Jahren an einer Frau vergehen wollte. Rächen sich jetzt Opfer von Sex-Tätern? Oder werden Männer einfach nur deshalb umgebracht, weil sie eben Männer sind – umgekehrte Femizide, Morde wegen des Geschlechts? Und wer hat eigentlich das Wohnmobil, den im Titel erwähnten Camper, in Brand gesteckt, mit dem ein Zeuge unterwegs war? Sollte auch er getötet werden? „Tod im Camper. Nora Grafs vierter Fall“ ist sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zuChristiane Baumann wurde 1952 in Schwerin geboren, wo sie seit 2015 wieder lebt. Die heutige Schriftstellerin hatte nach ihrem Abitur zunächst an der Universität Rostock ein Lehrerstudium für die Fächer Englisch/Deutsch absolviert. Danach arbeitete sie jedoch nicht als Lehrerin, sondern vorrangig als Bildredakteurin in verschiedenen Verlagen in Berlin, Köln und Baden-Baden. Als ihre ersten literarischen Arbeiten hatte sie den Kriminalroman „Tod am Arkonaplatz“, die Kriminalerzählungen „Die Gambitspielerin“ und „Morde um Mitternacht“ sowie den Sammelband „Mord zum Frühstück“ mit 21 Kurzkrimis veröffentlicht. Über sich selbst sagt die Autorin: „Die Lust zum Schreiben begleitet mich schon lange. Zunächst schrieb ich kleinere Geschichten. Vor einigen Jahren entdeckte ich meine Vorliebe für Krimis. Meine Krimi-Ideen finde ich im Alltäglichen und Unspektakulären.“ Bei EDITION digital liegen auch ihre drei vorhergehenden Schwerin-Krimis „“ (2017), „“ (2018) und „Verhängnis in der Grotte“ (2020) vor – und zwar jeweils sowohl als gedruckte Ausgabe, als E-Book und seit dem vergangenen Jahr auch als Hörbuch. Eine zweite Ermittlerin, Kriminalkommissarin Corinne Fee, 33 Jahre alt und Single, hat Baumann in ihrem Ende 2021 veröffentlichten Krimi „“ in den Einsatz geschickt - allerdings nicht in Schwerin, sondern in Berlin.