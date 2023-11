Neue Heimat für EDITION digital - „Der Geschichtliche Büchertisch“ von Ralf Jordan übernimmt

EDITION digital bekommt eine neue Heimat. Verlag und Buchhandlung „Der Geschichtliche Büchertisch“ von Ralf Jordan übernimmt den kleinen Verlag aus Godern bei Schwerin in zwei Etappen – ab sofort den Teil der gedruckten Bücher, Poster, Kalender und CD-Roms, in einem zweiten Schritt folgt später der Teil mit E-Books, Hörbüchern und digitalen Handwerkszeichen. Der konkrete Termin hängt davon ab, wie lange sich die bisherige Verlagschefin, Jahrgang 1944, noch selbst damit beschäftigen will. „Am liebsten würde ich es noch 20 Jahre lang machen“, so die engagierte Verlegerin. „Im Moment konzentriere ich mich auf das Schreiben von Kinderbüchern, dann geht es mit E-Books weiter“, fügte Pekrul hinzu. Erst kürzlich hatte Pekrul die beiden Kinderbücher „“ und „“ sowohl als gedruckte Ausgabe wie als E-Book veröffentlicht.„Der geschichtliche Büchertisch“ war 2015 von Ralf Jordan in Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim im südlichen Niedersachsen als Onlinebuchhandel zum Thema Deutsche Geschichte gegründet worden. Im Internet präsentiert er sich unter der Adresse www.geschichtlicher-buechertisch . Dort findet sich auch eine kurze Selbstvorstellung: „Der Schwerpunkt der von uns ausgewählten Titel behandelt die Geschichte Deutschlands innerhalb seiner historischen Grenzen. Dabei sind diese Grenzen sehr weit gefasst und beinhalten sämtliche deutschsprachigen Gebiete seit dem Mittelalter in Europa. In unserem Sortiment finden Sie darüber hinaus Literatur zu den ehemaligen deutschen Kolonien und Wanderungsbewegungen nach z.B. Nordamerika und Brasilien oder aus Italien nach Deutschland. Weitere Themen bilden die beiden Weltkriege und der Holocaust. Dazu bieten wir Literatur zu vielen historischen Spezialgebieten von Militärgeschichte über Territorialgeschichte bis hin zu Partei-, Firmen- und Vereinsgeschichte an. Historische Krimis und Romane, mit Bezug zur deutschen Geschichte, finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.“Zur jetzigen Verlagsübernahme sagte Ralf Jordan: „Der Geschichtliche Büchertisch freut sich, das Buchprogramm der EDITION digital Pekrul & Sohn GbR zu übernehmen und als Imprint „EDITION digital“ neben dem Imprint „C.A. Starke Verlag“ fortzuführen und selbst auszuliefern. Er dankt Frau Pekrul für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Er freut sich, in den kommenden Jahren auch die Bereiche E-Books und digitale Handwerkszeichen zu übernehmen.“