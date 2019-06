Mit dem Pinsel unterwegs in Mecklenburg - Kalender mit Aquarellen von Helga Kaffke bei EDITION digital

Zu einer zauberhaften Begegnung mit Mecklenburg, gesehen mit den Augen der Malerin und Grafikerinlädt der bei der EDITION digital erschienene A4-Wandkalender für 2020 mit insgesamt 13 Aquarellen der Künstlerin ein – Kaffke-ART gewissermaßen. Die Arbeiten sind dem kürzlich ebenfalls bei der EDITION digital veröffentlichten Buch „. Unterwegs in Mecklenburg mit Pinsel und Stift“ mit Texten vonund Aquarellen von Helga Kaffke entnommen.„Auftakeln“ - das Titelblatt des Kalenders zeigt eine freundliche maritime Szene in einem kleinen Fischereihafen. Die zwölf Aquarelle auf den folgenden Kalenderblättern lassen Landschaften und Städte in Mecklenburg ebenso erleben wie unterschiedliche jahreszeitliche Stimmungen wie beispielweise „In Erwartung“ im Januar 2020, „Rapsblüte“ im Mai 2020 und „Gewitter“ im August 2020. Nachhaltige künstlerische Eindrücke der Region vermitteln „Blick auf Schwerin“ im März 2020 und „Blick auf Güstrow“ im Oktober 2020, aber auch das sehr humorvolle Blatt „Neubukow, mit Anschluss an die große Welt“ für Dezember 2020– gemeint sind relativ große Fernsehantennen auf den kleinen Häusern.Außerdem dürfen sich die Kalenderblätterbetrachter auf „Kopfweiden“ im Februar 2020 und den Blick in eine „Alte Allee“ im April 2020, auf eine „Rast“ im Juni 2020 sowie auf „Petri Heil“ im Juli 2020, auf das freundlich-spöttische Porträt eines Häuschens „Windschief, aber in schöner Lage“ im September 2020 und auf eine „Trauerweide“ im November 2020 freuen.Helga Kaffke wurde 1934 in Leipzig geboren. Nach dem Schulbesuch arbeitete sie zunächst als Fotolithografin und nach Studium und Diplom an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ihrer Heimatstadt als Malerin und Grafikerin. Seit 1959 war Helga Kaffke freiberuflich tätig, zunächst in Leipzig, später in Schwerin. Verschiedene Studienreisen führten die Künstlerin nach Bulgarien, Frankreich, Irland, Polen, Rumänien und Ungarn. Einzelausstellungen hatte sie unter anderem in Achim, Annaberg, Chemnitz, Clemenswerth, Eupen/Belgien, Flensburg, Geringswalde, Leipzig, Magdeburg, Parchim, Rostock, Schwerin, Sögel, Westport (Co. Mayo, Irland) sowie in verschiedenen Städten Frankreichs (Rouen, Yport, Sassetot le Mauconduit). Ausstellungsbeteiligungen gab es unter anderem in Berlin, Bremen, Dresden, Erfurt, und Kiel sowie in Frankreich, Irland, Italien, Polen, Russland, Schweden und der Schweiz.Gemeinsam mit ihrer Arbeits- und Lebensgefährtin Gabriele Berthel verließ sie um die Jahrtausendwende Deutschland und lebte und arbeitete zunächst in Frankreich und danach in Irland. Helga Kaffke starb Ende 2017 in Mayo an der irischen Westküste.Der Wandkalender „Mit dem Pinsel unterwegs in Mecklenburg“ mit Aquarellen von Helga Kaffke für 2020 ist unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zu haben.Kalender 2020:ISBN: 978-3-95655-979-2DIN A 4, 12,80 Euro.unter