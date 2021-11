Jason hat einen Traum - EDITION digital veröffentlicht „ORCA“ von Harald Wieczorek

In seinem soeben bei EDITION digital veröffentlichten vierten Buch „. Jasons Traum“ erzählt der Schriftsteller, Schauspieler und frühere Seemannvon einem großen Traum und von der Wandlung eines Menschen. Da ist der Mann Jason, der sich schon als Kind brennend nur für eines interessiert: „Schnell steckte er das Buch unter sein Kopfkissen, sprang vom Bett auf und setzte sich gerade noch rechtzeitig an seinen Schreibtisch. Die Tür ging auf und sein Vater stand im Zimmer. „Was ist los mit dir? Kannst du nicht antworten, wenn ich rufe?“ „Entschuldige Vater, ich bin in meine Hausaufgaben vertieft, morgen schreiben wir eine Englisch-Arbeit.“ Sein Vater war an den Schreibtisch herangetreten, nahm das Buch vom Tisch in die Hand, schüttelte nachdenklich den Kopf „Aha, eine englische Rechenarbeit …“ Er legte das Rechenbuch wieder auf den Schreibtisch, blickte auf das verknitterte Bett und sah eine Ecke des Buches unter dem Kopfkissen, holte es hervor und las den Titel. „Berühmte Einhandsegler.“ 50 Jahre später, Jason ist inzwischen ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und auch sehr reich geworden. Jetzt kann er sich seinen Traum erfüllen, mit einer Blauwasseryacht um die Welt zu segeln und absolviert bei dem alten Seemann Harry eine zweijährige, harte Ausbildung: „Sie waren den ganzen Tag gesegelt. Jason bekam sofort zu spüren, dass dies kein vergnüglicher Tag werden würde. Für Harry gab es keine Lockerungsübungen. Es ging gleich zur Sache. Jason musste alles, was ihm gezeigt wurde, doppelt und dreifach wiederholen.“ Und dann ist es endlich soweit. Jason bricht zu seiner ersten Allein-Fahrt auf. Die Jahre seines Erfolges haben Jason allerdings auch gefühlskalt und einsam werden und seinen Glauben wachsen lassen, dass man für Geld alles kaufen kann – auch Freundschaft und Liebe. Dann aber muss der scheinbar allmächtige Mann, der immer wieder starke Kopfschmerzen hat, mit einer schlimmen Diagnose fertigwerden. „ORCA – Jasons Traum“ liegt als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book vor. Für Anfang nächsten Jahres ist auch das Hörbuch angekündigt.Bei EDITION digital waren zuvor bereits die Romane „Jakob, der stumme Krieger“ über die Zeit des Dreißigjährigen Krieges (2019) und „Die Geige im Feuer“ über eine große Liebe zwischen einem jungen jüdischen Musiker und einer Fabrikantentochter in schlimmer Zeit (2020) sowie das autobiografisch gefärbte Abenteuerbuch „Windstärke 13“ (2021) erschienen. „Jakob, der stumme Krieger“ und „Windstärke 13“ liegen auch als Hörbücher vor. Alle Titel sind unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zu haben.Harald Wieczorek wurde am 21. Juni 1948 in einem kleinen fränkischen Dorf geboren. Seinen Beruf als Seemann bei der Handelsmarine gab er wegen einer großen Liebe auf – der Liebe zum Theater. Nach einem Studium an der Schauspielschule Stuttgart wurde er anschließend fest am Stuttgarter Theater engagiert, danach an vielen anderen Bühnen. Inzwischen kann er auf fast fünf Jahrzehnte als Theater- und Fernsehschauspieler zurückblicken. Einem Millionenpublikum wurde er seit 1979 durch die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg bekannt. Der Vater von zwei Kindern lebt seit 2014 mit seiner Frau Monica in Andalusien.ISBN 978-3-96521-539-9 (Buch), 978-3-96521-540-5 (E-Book)124 Seiten